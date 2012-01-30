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Перечень оснований для рассрочки по налогам расширят
Малым и средним производственным компаниям скоро может быть предоставлена ощутимая поблажка, которая поможет им остаться на плаву в эпоху кризиса.
Речь идет о так называемом "налоговом кредите" по НДС и налогу на прибыль. Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" накануне направила соответствующее предложение на имя вице-премьера правительства Александра ЖУКОВА. Суть новации состоит в следующем: бухгалтеры компаний будут все также рассчитывать налоги и сдавать отчетность по окончании каждого налогового периода. А вот перечислить эти деньги в бюджет компании смогут с двухгодичной рассрочкой под ставку рефинансирования Центробанка. Причем на время действия налогового кредита предприятия должны быть готовы взять на себя обязательства не сокращать персонал и зарплату сотрудников.
"Золотой Рог".
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