Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Налоговикам не дали допуск к банковской тайне
30 Января 2012, 18:14 | Дальний Восток
В своем желании знать всю подноготную подконтрольных им предпринимателей налоговые инспекторы порой переступают черту законности.
Так, представители столичной ИФНС затребовали у банкиров копии банковских выписок и расчетно-платежных документов их клиентов - фирм и частных предпринимателей. ФАС Московского округа в постановлении от 19 февраля 2009 г. № КА-А40/522-09 вынужден был разъяснить инспекторам, что никакого права на такие действия у них нет. Арбитры подчеркнули, что обязательное представление по запросу налоговых органов копий банковских выписок и расчетно-платежных документов к ним не предусмотрено частью 2 статьи 86 Налогового кодекса.
"Золотой Рог".
Автор:
Теги:
Новости тематики
- Гостиничный бизнес на Дальнем Востоке получит "налоговые каникулы"
- Минвостокразвития РФ предложило ввести единый налог для резидентов Свободного порта
- На Камчатке стартовала декларационная кампания по доходам, полученным в 2014 году
- В Камчатском крае уменьшилось количество жалоб налогоплательщиков
- Приморский бизнес-омбудсмен услышала слова благодарности от Президента России
- Дальневосточный Сбербанк выдал ОАО "Тернейлес" банковскую гарантию на 100 млн рублей
- Минэкономразвития отказало турбизнесу на Дальнем Востоке в налоговых льготах
- Предпринимателям Приморья могут увеличить налог на имущество
- Индивидуальные предприниматели смогут сэкономят десятки тысяч рублей при покупке налогового патента
- Директор одного из дальневосточных морских портов получил срок
Новости раздела
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- В Якутии добыли самый крупный в этом году желтый алмаз
- Лайнер "Amsterdam" завершает круизный сезон на Камчатке
- Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
- В Приамурье готовы площадки под строительство пункта пропуска у моста "Амур (Хэйлунцзян)"
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Город инженеров
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Школа не хочет учиться
Loading...