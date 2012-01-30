Налоговикам не дали допуск к банковской тайне

В своем желании знать всю подноготную подконтрольных им предпринимателей налоговые инспекторы порой переступают черту законности.

Так, представители столичной ИФНС затребовали у банкиров копии банковских выписок и расчетно-платежных документов их клиентов - фирм и частных предпринимателей. ФАС Московского округа в постановлении от 19 февраля 2009 г. № КА-А40/522-09 вынужден был разъяснить инспекторам, что никакого права на такие действия у них нет. Арбитры подчеркнули, что обязательное представление по запросу налоговых органов копий банковских выписок и расчетно-платежных документов к ним не предусмотрено частью 2 статьи 86 Налогового кодекса.

"Золотой Рог".