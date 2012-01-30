Как воспитывать налоговиков

Времена, когда представители ИФНС не несли практически никакой финансовой ответственности за свои "неадекватные" подчас действия, потихоньку уходят в прошлое.

Арбитры все чаще бьют нерадивых инспекторов рублем, причем касается это не только уплаты госпошлины, но и обязанности возместить победившей в споре компании судебные расходы. О последних тенденциях в налогово-арбитражной практике Федеральное агентство финансовой информации попросило рассказать управляющего партнера юридической компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" Сергея ПЕПЕЛЯЕВА.

- На что следует обратить внимание предпринимателям, задавшимся целью примерно наказать своих обидчиков из ИФНС?

- Начну с азов... Часть 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса гласит, что расходы на оплату услуг судебного представителя взыскиваются "в разумных пределах". Суть этой формулировки достаточно расплывчата. По крайней мере, лингвистический анализ данного словосочетания однозначного ответа не дает. Поэтому суды долгое время перестраховывались, упирали именно на слово "предел", подразумевающий некое ограничение, и либо вовсе отказывали в удовлетворении требований налогоплательщиков, либо взыскивали с инспекций сущий мизер. Но налогоплательщикам не стоит забывать о существовании определения КС от 20 февраля 2002 г. № 22-О. В нем сказано, что "ограничение для возмещения затрат на представительство противоречило бы обязанности государства по обеспечению конституционных прав и свобод". В определении же КС от 21 декабря 2004 г. № 454-О сказано, что суд "обязан установить баланс между правами лиц, участвующих в деле". Исходя из этих документов можно сделать следующие выводы: "разумность" не служит ограничением права лица возместить все фактические затраты; "неразумными" можно признать лишь затраты необоснованно завышенные. Причем определяется эта необоснованность путем сопоставления конституционных прав лиц, участвующих в деле. Таким образом, скажем, наем фирмой самого талантливого и знающего адвоката и уплата ему солидного гонорара - шаг вполне разумный; а вот заключение договора с первым попавшимся защитником и равнение на средние ставки в регионе - нет.

- Вы хотите сказать, что арбитры наконец стали руководствоваться именно таким подходом?

- Да. Во-первых, особого внимания заслуживает информационное письмо ВАС от 5 декабря 2007 г. № 121, которое легализует так называемые "гонорары успеха". Это важно, поскольку многие фирмы не хотят выплачивать адвокату почасовые ставки, не зная, как он себя проявит в деле. Вот выиграл процесс - получи процент от отсуженных средств, проиграл - довольствуйся некой меньшей, заранее оговоренной суммой. Раньше заключать такие договоры защитники и их клиенты опасались. Кроме того, в письме сказано, что наличие в компании собственной юридической службы не препятствует возмещению расходов на стороннего адвоката.

Второй важный документ - постановление Президиума ВАС от 20 мая 2008 г. № 18118/07 - имеет для налогоплательщиков поистине судьбоносное значение. Суть рассматриваемого дела состояла в следующем: налогоплательщик обратился в инспекцию за возмещением НДС, получил отказ, восстановил свое право через суд, уплатив адвокату 17 тыс. руб., и решил взыскать этот расход с инспекторов. Те в свое оправдание заявили, что, мол, дело было типовое, пустяковое, 17 тысяч - это явный перебор, и выразили готовность заплатить одну тысячу. К слову сказать, весьма примечателен сам факт того, что инспекторы согласились возместить хотя бы эту смехотворную сумму. Судьи первой инстанции выбрали компромиссный вариант, обязав налоговиков возместить фирме 5 тыс. руб. Налогоплательщик дошел до ВАС, который впервые за всю практику отменил все предыдущие решения и взыскал полную сумму, даже не отправив дело на новое рассмотрение. Главные выводы этого документа: суд не вправе уменьшать сумму взыскиваемых расходов произвольно; чрезмерность расходов, на которую упирает налоговый орган, должна обосновываться конкретными фактами. Больше всего радует то, что данное постановление не прошло не замеченным окружными судами, которые приняли его к исполнению в подобного рода делах. Таким образом, налицо определенный поворот в судебно-арбитражной политике, и этот документ будет иметь большое дисциплинирующее значение. Ведь важна именно неотвратимость наказания. Главное, чтобы инспектора понимали: любое незаконное действие будет иметь для них финансовые последствия.

- Сергей Геннадьевич, какие еще расходы, помимо гонорара адвоката и оплаты проезда юриста до места слушаний, подпадают под понятие судебных и "поддаются возмещению" проигравшей стороной?

- Например, расходы компании по принятию обеспечительных мер. Скажем, фирма подает заявление в суд и просит запретить инспекции производить какие-то действия (скажем, списывать средства со счетов) до тех пор, пока дело не будет рассмотрено по существу. Иногда судьи выполняют такое пожелание автоматически, но чаще требуют от заявителя банковскую гарантию. Мол, если мы все же решим дело в пользу инспекции, то должны быть уверены, что с вас можно будет потом списать эти суммы. Заручиться банковской гарантией - удовольствие достаточно дорогое, речь обычно идет о нескольких десятках тысяч долларов. Радует то, что сейчас арбитры все чаще признают такие расходы именно судебными и подлежащими взысканию с инспекции, если она потерпела поражение в споре.

Еще одно весьма любопытное дело ВАС рассмотрел 9 сентября. Там инспекция отказала в возмещении экспортного НДС. Судья истребовал у фирмы перевод коносаментов на... русский язык. Налогоплательщик заплатил переводчику, выиграл дело и подал иск о взыскании. Суды первых инстанций налогоплательщику отказали, однако ВАС указал, что данные расходы осуществлены в рамках рассмотрения дела и вполне подпадают под понятие судебных.

- Но ведь и налоговики, выиграв разбирательство, могут попытаться истребовать с фирмы какие-то затраты?

- Знаете, раньше от налоговиков частенько исходили угрозы такого порядка: проиграете дело, и мы заставим вас возместить зарплату проверяющих и юристов, присутствовавших на процессе с нашей стороны. Сейчас бояться подобных заявлений уже не стоит. Дело в том, что постановлением КС от 18 июля 2008 г. № 10-П взыскание с нарушителя расходов на контрольные мероприятия было признано неконституционным и отменяется с 1 января 2009 года.

- Наши читатели-коммерсанты поведали нам о весьма нетривиальной ситуации. Налоговики, проиграв дело, заявили им, что раз они не обратились в суд с заявлением о взыскании платы на юристов, то не имеют права включить эти затраты в расходы по налогу на прибыль.

- Они что, сами себе яму роют? Сейчас не все коммерсанты отваживаются пойти в суды, прощая налоговиков в силу присущей русскому народу доброты, а при таком подходе иски потекут рекой. Но думаю, что речь все же идет о единичных эксцессах, а не о массовой тенденции.

"Золотой Рог".