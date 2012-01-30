Финансовые проблемы не смягчат налоговые санкции

Тяжелое финансовое положение фирмы или ИП не является поводом для смягчения штрафных санкций по налогам.

Такой неутешительный для коммерсантов вывод содержится в постановлении ФАС Северо-Западного округа по делу № А44-2109/2008. Несмотря на то что перечень обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового правонарушения, установленный пунктом 1 статьи 112 Налогового кодекса, является открытым, пополнить его "тяжелым положением налогоплательщика" судьи отказались. Неблагополучное состояние не освобождает от обязанности уплачивать налоги и от ответственности за ее невыполнение, подчеркнули арбитры.

"Золотой Рог".