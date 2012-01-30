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Налоговикам не дали посамовольничать с данными в ЕГРЮЛ

30 Января 2012, 18:14 | Дальний Восток

Налоговая инспекция не вправе проводить экспертизу документов, предъявленных компанией для внесения изменений в ЕГРЮЛ, а также требовать предоставления иных "бумажек", кроме тех, о которых говорится в законе о регистрации. Об этом напоминает ФАС Московского округа в постановлении от 21 января 2009 г. № КГ-А40/11425-08.

Арбитры отметили, что в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ, отказ от принятия документов возможен лишь по двум основаниям: отсутствие определенных названным законом документов или представление их в ненадлежащий регистрирующий орган. В иных случаях налоговики обязаны внести в ЕГРЮЛ заявленные изменения.

"Золотой Рог".

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