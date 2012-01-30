Налоговики попали на "тираж" выписок из ЕГРЮЛ

Налоговые инспекторы обязаны предоставить по запросу фирмы то количество экземпляров выписки из ЕГРЮЛ, какое она пожелает.

Такой вывод сделал ФАС Московского округа в своем постановлении от 13 ноября 2008 г. № КА-А40/9101-08.

"Золотой Рог".