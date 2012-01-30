Налоговики "замаскировали" контрольные закупки

По всей видимости, налоговики и впредь будут самостоятельно, без привлечения милиции, проводить так называемые контрольные закупки на предмет наличия кассового чека, несмотря на запрет, содержащийся в постановлении Пленума ВАС от 2 сентября 2008 г. № 3125/08.

Правда, называться подобные мероприятия будут как-нибудь по-другому.

На такой неутешительный лад настраивает разъяснение, "вывешенное" накануне на официальном сайте ФНС. Напомним, высшие арбитры в своем постановлении указали, что контрольная закупка - это оперативно-розыскное мероприятие. Следовательно, осуществлять данную процедуру должны только правоохранители. Окружные суды взяли позицию своих старших коллег на вооружение и в последние месяцы минувшего года вынесли довольно большое количество весьма неприятных для налоговиков решений. Они отменяли штрафы, взысканные по статье 14.5 КоАП за неприменение ККТ на том основании, что закупки были произведены без участия "людей в погонах".

Однако, как следует из сообщения ФНС, ведомство вовсе не собирается отказываться от привычной практики и продолжит "гнуть свою линию".

Дело в том, что налоговики вовсе не расценивают производимые ими действия как контрольные закупки.

Они напомнили, что в соответствии со статьей 7 закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ контроль за применением ККТ возложен именно на них и положения закона не содержат прямого запрета на покупку товара (работы, услуги) в целях проверки "кассовой" дисциплины. Об этом сообщает Buhnews.Ru.

"Золотой Рог".