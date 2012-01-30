Расширение штатов простимулируют налоговыми льготами

У малых фирм может появиться весомый стимул не сокращать штат своих сотрудников, а, напротив, привлекать к работе новых.

На недавнем заседании президиума "ОПОРЫ России" вице-президент этой общественной организации Владислав КОРОЧКИН предложил предоставлять так называемые "налоговые бонусы" небольшим компаниям, создающим новые рабочие места. Суть идеи состоит в следующем: фирма, документально подтвердившая создание в отчетном периоде определенного количества рабочих мест, сможет оставить при себе часть сумм, предназначенных для отчисления в бюджет в виде налоговых поступлений. Точный размер "бонусов" пока не называется, сообщают информагентства.

"Золотой Рог".