Налоговики актуализировали электронные формы деклараций

Бухгалтерам, которые сдают отчетность в электронном виде, стоит обратить внимание на обновление оцифрованных бланков налоговых деклараций и соответствующих расчетов.

Их последние версии от 12 ноября 2008 года можно скачать на официальной интернет-странице Главного научно-исследовательского вычислительного центра ФНС. Так, откорректированы шаблоны для декларации и расчета авансовых платежей по земельному налогу, которые необходимо применять с 1 января 2009 года.

Специалистам ГНИВЦ пришлось внести изменения в данные шаблоны, для того чтобы привести электронные формы в соответствие с их "бумажными" аналогами, которые утверждены приказом Минфина от 16 сентября 2008 г. № 95н.

"Золотой Рог".