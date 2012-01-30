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Налоговики актуализировали электронные формы деклараций
30 Января 2012, 18:14 | Дальний Восток
Бухгалтерам, которые сдают отчетность в электронном виде, стоит обратить внимание на обновление оцифрованных бланков налоговых деклараций и соответствующих расчетов.
Их последние версии от 12 ноября 2008 года можно скачать на официальной интернет-странице Главного научно-исследовательского вычислительного центра ФНС. Так, откорректированы шаблоны для декларации и расчета авансовых платежей по земельному налогу, которые необходимо применять с 1 января 2009 года.
Специалистам ГНИВЦ пришлось внести изменения в данные шаблоны, для того чтобы привести электронные формы в соответствие с их "бумажными" аналогами, которые утверждены приказом Минфина от 16 сентября 2008 г. № 95н.
"Золотой Рог".
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