Рыбаки стали сельчанами для налоговиков

На прошлой неделе Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал ранее принятые Госдумой и одобренные Советом Федерации поправки в Налоговый кодекс России, меняющие налогообложение рыбохозяйственного комплекса страны.

Рыбохозяйственные предприятия, где средняя численность работников не превышает 300 человек, а доля дохода от реализации уловов и произведенной из них продукции составляет не менее 70 %, получили право перейти на уплату единого сельхозналога.

Это значительно уменьшит нагрузку на предприятия отрасли. Ставка налога снизится с 30% до 6% и тем самым сэкономит рыбакам в целом по отрасли от 20 до 40 млрд руб.

По расчетам Всероссийского института экономики рыбного хозяйства, перевод отрасли на уплату единого сельхозналога позволит увеличить инвестиции в основные фонды с 1,7 млрд руб. в 2006 г. до 8 млрд руб. в 2009 г., 15 млрд руб. в 2010 г. и 25 млрд руб. в 2011 г.

Кроме того, Федеральный закон вводит льготные ставки сбора за пользование водными биологическими ресурсами и освобождает от уплаты налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин российские рыбопромысловые суда, которые были капитально отремонтированы или модернизированы за границей до 1 сентября 2008 г. Освобождение предоставляется до 1 января 2010 г.

Олег Жунусов, "Золотой Рог".