Стоимость ремонта не испортит "налоговую" прибыль

Затраты на ремонт основного средства, даже если они превышают стоимость самого объекта, могут быть учтены при исчислении налога на прибыль в составе расходов в размере фактических затрат.

Во всяком случае, представители Минфина не считают это нарушением, что следует из письма ведомства от 28 октября 2008 г. № 03-03-06/1/609.

"Золотой Рог".