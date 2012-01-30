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Стоимость ремонта не испортит "налоговую" прибыль
30 Января 2012, 18:14 | Дальний Восток
Затраты на ремонт основного средства, даже если они превышают стоимость самого объекта, могут быть учтены при исчислении налога на прибыль в составе расходов в размере фактических затрат.
Во всяком случае, представители Минфина не считают это нарушением, что следует из письма ведомства от 28 октября 2008 г. № 03-03-06/1/609.
"Золотой Рог".
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