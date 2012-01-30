С Нового года вступают в действие изменения в налоговом законодательстве

Принятый в спешном порядке закон от 26 ноября 2008 года № 224-ФЗ предусматривает снижение налоговой нагрузки на предприятия. Однако законодатели, видимо, решили, что этого мало, так как подвергли корректировке заодно и нормы, касающиеся налогового администрирования. Правда, не всё порадует налогоплательщиков.

Прежде всего следует отметить, что изменения, внесенные законом от 26 ноября 2008 года № 224-ФЗ (далее - Закон № 224-ФЗ), устанавливают новый порядок вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах. Впрочем, речь идет лишь о тех нормативных актах, которые снижают налоговые обязательства налогоплательщиков или иным образом улучшают его положение. Признать их таковыми, в частности, можно, если они:

- устраняют или смягчают ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах;

- устанавливают дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов и их представителей;

- отменяют налоги и сборы;

- снижают размеры ставок налогов (сборов);

- устраняют обязанности налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов и их представителей.

Согласно пункту 1 статьи 5 Налогового кодекса в редакции Закона № 224-ФЗ подобные законодательные акты могут вступать в силу непосредственно в день официального опубликования, если прямо предусматривают подобный порядок. Причем данное правило распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.

В остальных же случаях налоговые поправки вступают в силу по прежним правилам - не ранее чем по истечении месяца со дня опубликования и не ранее 1-го числа следующего налогового периода по соответствующему налогу.

Арест счета

Согласно поправкам, внесенным в статью 76 Налогового кодекса, с 1 января 2009 года налоговикам следует руководствоваться обновленными правилами блокировки и разблокировки счетов налогоплательщиков. В частности, сообщить в банк об отмене приостановления операций по счетам компании инспекторы обязаны не позднее дня, следующего за тем, когда соответствующее решение было принято. При этом ревизоры вправе вручить это решение представителю банка лично под расписку, направить в банк в электронном виде или иным способом. Но в любом случае сделать это они должны так, чтобы можно было установить дату получения уведомления банком. Аналогичным образом передать копию данного документа налогоплательщику им также придется не позднее дня, следующего за тем, когда было принято решение о разблокировке счета.

Изменен и срок, который отводится контролерам на принятие самого решения об отмене приостановления операций по счету налогоплательщика. Сделать это они обязаны в течение рабочего, а не операционного, как сейчас, дня после наступления соответствующих оснований - взыскания задолженности, подачи "припозднившейся" декларации и пр. Принять само решение об отмене приостановления операций по счету налоговики обязаны будут в течение рабочего, а не операционного, как сейчас, дня после наступления соответствующих оснований (списания недоимки, представления не поданной вовремя декларации и др.). Если же ревизоры это условие нарушат, им придется выплатить компании штрафные пени. Так, проценты на сумму денежных средств, в отношении которых действовал режим "блокировки", начисляются за каждый день просрочки по ставке рефинансирования. Та же ответственность грозит инспекции и в случае несвоевременного уведомления банка налогоплательщика об отмене ареста счета. Правда, взыскивать штрафные проценты с налоговиков фирмы смогут не ранее 2010 года, поскольку именно на это время отложено вступление в силу соответствующей нормы (п. 2 ст. 9 Закона № 224-ФЗ).

Помимо прочего, согласно статье 76 Налогового кодекса в редакции Закона № 224-ФЗ перечень операций, на которые не распространяется блокировка счета, дополнен списанием денежных средств в счет уплаты страховых взносов. Уточнено также, что в случае ареста валютного счета компании сумма, в пределах которой приостанавливаются расходные операции, определяется по курсу банка России на дату начала действия блокировки данного счета.

К сожалению, не избежала статья 76 Налогового кодекса и таких корректировок, которые вряд ли порадуют налогоплательщиков. В 2009 году компании не смогут избежать ареста счета, исполнив требование налоговиков только в части недоимки. Благодаря новой редакции пункта 1 статьи 76 Кодекса инспекторы вправе заблокировать счет фирмы не только в пределах самой суммы недоимки, но и начисленных штрафов и пеней.

Правила проверки

В 2009 году трехмесячный срок проведения камеральной проверки необходимо рассчитывать с момента подачи компанией непосредственно налоговой декларации. Дата представления документов, которые должны к ней прилагаться, больше роли не играет. Соответствующая норма Законом № 224-ФЗ из Налогового кодекса исключена. При этом если до истечения трех месяцев фирма подаст "уточненку" за тот же период, то налоговики должны закончить проверку старой декларации (и любые иные действия в отношении нее) и приступить к новой "камералке". Впрочем, те документы, которые были получены инспекторами в ходе прекращенной проверки, они все же вправе использовать в дальнейших контрольных мероприятиях.

Акт налоговой проверки, как камеральной, так и выездной, контролеры в 2009 году обязаны вручать налогоплательщику в течение пяти дней с даты его подписания. Аналогичный срок - только с даты вынесения вердикта - предусмотрен и для передачи компании решения о привлечении ее к ответственности (или об отказе от такового).

Кроме того, Законом № 224-ФЗ уточнено, что под доказательствами, которые исследуются при рассмотрении материалов налоговой проверки, подразумеваются в том числе документы, ранее истребованные у налогоплательщика, самостоятельно представленные им в рамках камеральных или налоговых проверок, а также иные свидетельства, имеющиеся у ревизоров. Тем не менее в любом случае они должны быть получены контролерами с соблюдением всех норм Налогового кодекса. Однако при этом, если компания "припозднилась" с представлением в инспекцию каких-либо документов, они не считаются полученными с нарушением Кодекса, так что рассмотреть их инспекторы обязаны.

Недочеты прошлых лет

По общему правилу, если налогоплательщиком обнаружены ошибки, допущенные им в прошлых налоговых периодах, то исправлять их он должен путем подачи уточненной декларации за тот период, к которому они относятся. Исключением на сегодняшний день является лишь ситуация, когда определить период возникновения "погрешности" не представляется возможным. В этом случае фирма вправе скорректировать налоговую базу и сумму налога в том периоде, в котором она эти искажения обнаружила. Вскоре поступить аналогичным образом можно будет, даже четко зная, в каком периоде была совершена ошибка, при условии, что в свое время она привела к излишней уплате налога. Сделать это позволяет пункт 1 статьи 54 Налогового кодекса в редакции Закона № 224-ФЗ. Правда, вступление в силу данной корректировки отложено до 2010 года.

Отсрочка по налогам

В период кризиса для многих компаний особо актуальной становится возможность отсрочить уплату того или иного налога, и Законом № 224-ФЗ внесены определенные коррективы в статьи Налогового кодекса, посвященные порядку изменения сроков уплаты налога. Однако рассчитаны поправки прежде всего на крупный бизнес.

Так, инвестиционный налоговый кредит начиная с 2009 года могут получить организации, которые выполняют государственный оборонный заказ. Кроме того, главный налоговый закон дополнен нормой о том, что решение об изменении сроков уплаты федеральных налогов может быть принято министром финансов России (п. 5 ст. 63 в редакции Закона № 224-ФЗ). Порядок предоставления по его решению отсрочки или рассрочки прописан в новой статье Кодекса 64.1. В частности, заявление компании будет рассматриваться на столь высоком уровне, если на первое число месяца, в котором оно подано, размер задолженности организации превышает 10 миллиардов рублей и ее единовременное погашение грозит неблагоприятными социально-экономическими последствиями. Срок предоставления отсрочки в данном случае не может превышать пяти лет (п. 1 ст. 64 НК в редакции Закона № 224-ФЗ), но возможность получения такой льготы ограничена во времени. Так, соответствующие решения об изменении сроков уплаты налога будут приниматься исключительно до 1 января 2010 года.

"Проблемные" банки

Фирмы и предприниматели, на лицевом счете которых числится задолженность перед бюджетом, образовавшаяся в результате сотрудничества с "проблемным" банком, благодаря Закону № 224-ФЗ смогут, наконец, от нее избавиться. Согласно пункту 3 статьи 59 НК в редакции нового закона, суммы налогов, сборов, пеней и штрафов, списанных со счетов хозяйствующих субъектов в банках, но не перечисленные в государственную казну, признаются безнадежными к взысканию и списываются в соответствии с пунктом 1 указанной статьи. Правда, это возможно лишь в том случае, если на момент принятия соответствующего решения "провинившиеся" банки уже ликвидированы.

Ольга Привольнова, "Золотой Рог".