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"Транссиб Ре" совершила допэмиссию
30 Января 2012, 01:59 | Дальний Восток
ФСФР зарегистрировала допвыпуск акций "Транссиб Ре" объемом 60 млн руб. 1 млн обыкновенных акций перестраховщика номиналом 60 руб. каждая размещаются по закрытой подписке, сообщает "Транссиб Ре".
Допэмиссия зарегистрирована региональным отделением ФСФР в Центральносибирском регионе. По данным из госреестра субъектов страхового дела, 1 января 2008 г. уставный капитал ОАО "Транссиб Ре" равнялся 125,706 млн руб., пишет АСН.
"Золотой Рог".
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