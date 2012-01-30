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Трудовая книжка уходит на пенсию
Необходимость отменить трудовые книжки глава комитета по труду Андрей ИСАЕВ объясняет тем, что ликвидация лишних формальностей облегчит жизнь россиян. Многие, однако, опасаются, что очередная реформа пройдет по старому принципу: "Хотели, как лучше, а получилось, как всегда".
"Трудовые книжки были введены в эпоху военного коммунизма. При наличии свидетельства пенсионного страхования, рекомендательных документов требовать наличие трудовой книжки не столь обязательно", - резюмирует Андрей Исаев. Однако согласны с ним не все. "Это предложение - глупость полная. Такое могло прийти в голову только людям, которые никогда не работали, - уверен член Совета Федерации Михаил Одинцов. - Начальник отдела кадров или генеральный директор по трудовой книжке человека могут увидеть всю его судьбу. А если человек приходит с дипломом, который можно свободно купить и вписать туда все что угодно, или с рекомендациями, которые ему написали по знакомству, что работодатель о нем узнает? Получается, что он вынужден брать "кота в мешке". Еще одна проблема в том, что в трудовых книжках сейчас фиксируются сведения о повышении квалификации. Без нее токарю, скажем, 6-го разряда придется каждый раз заново доказывать свое умение. А еще будет сложнее оформлять загранпаспорт. Сейчас "органы" убеждаются, что человек нигде с гостайнами не соприкасался, просто заглянув в трудовую книжку. В случае их отмены каждого будут проверять особо.
"Золотой Рог".
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