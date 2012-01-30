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Льготников по подоходному налогу стало больше
30 Января 2012, 16:17 | Дальний Восток
Госдума приняла поправки во вторую часть Налогового кодекса, предоставляющие лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территории РФ, налоговый вычет на доходы физических лиц.
Принятый в первом чтении законопроект предлагает предоставить лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территории РФ, стандартный вычет по налогу на доходы с физических лиц в размере 500 руб. на каждый месяц налогового периода.
"Золотой Рог".
Автор: По материалам сети Интернет
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