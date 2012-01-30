Льготников по подоходному налогу стало больше

Госдума приняла поправки во вторую часть Налогового кодекса, предоставляющие лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территории РФ, налоговый вычет на доходы физических лиц.

Принятый в первом чтении законопроект предлагает предоставить лицам, принимавшим участие в боевых действиях на территории РФ, стандартный вычет по налогу на доходы с физических лиц в размере 500 руб. на каждый месяц налогового периода.

"Золотой Рог".