Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул

В калейдоскопе праздничных мероприятий каждый сможет найти что-то полезное для себя и своих близких

Подходит к финишной черте предновогодняя гонка - отчеты почти завершены, итоги подведены, дебет с кредитом сведен, партнерам и клиентам отправлены пожелания счастья и добра. Теперь можно и передохнуть, расположившись на диване и захватив в собственное владение пульт от телевизора… Правда, от длительного пассива могут заболеть бока, да и вряд ли его позволят подрастающие чада, которым непременно надо продемонстрировать карнавальные костюмы.

Для тех, кто хотел бы «приправить» новогодние дни приятными моментами общения с прекрасным, приморские театры, концертные залы, музеи, галереи, библиотеки, цирк и даже океанариум приготовили немало интересного. В этом калейдоскопе праздничных мероприятий каждый сможет найти что-то полезное для себя и своих близких.

Деловая газета «Золотой Рог», пристально изучив сайты учреждений культуры и искусства, с полным основанием констатирует, что с каждым годом выбор новогодних развлечений во Владивостоке становится все разнообразнее. Теперь, чтобы увидеть самый известный рождественский балет, вовсе не надо ехать в столицу; Приморская картинная галерея демонстрирует шедевры Третьяковки. В залах филармонии зазвучат любимые новогодние песни и музыка Иоганна Штрауса. И это далеко не все.

Классика для всех

Приморская сцена Мариинского театра встречает Новый год под звуки музыки Николая РИМСКОГО-КОРСАКОВА и Петра ЧАЙКОВСКОГО.

Опера «Ночь перед рождеством» переносит зрителя в украинскую деревню, где происходят чудесные события с участием прекрасной дивчины Оксаны, кузнеца Вакулы, ведьмы Солохи, Черта и прочих жителей Диканьки. Все, что Гоголь выразил литературными средствами в своих «Вечерах на хуторе близ Диканьки», Римский-Корсаков передал с помощью музыки. А театр предложил великолепную предрождественскую историю, озорную и яркую, насыщенную шутками и чудесами.

- Опера «Ночь перед Рождеством» в постановке Ольги МАЛИКОВОЙ - яркая и впечатляющая своей зрелищностью. В ней учтены абсолютно все театральные возможности: метель, игра звезд в жмурки, фантастический полет, которые рождают у публики полное ощущение присутствия, делая ее соучастницей происходящего. Эта постановка для семейного просмотра - одна из тех, с которых начинается настоящая любовь к опере, говорится на сайте театра.

Еще одним новогодним подарком Приморской Мариинки своим зрителям станет балет «Щелкунчик» по сказке Э. Т. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Как заметили в театре, это самый любимый рождественский балет. Чудесная история о прекрасном принце, заколдованном в уродливую куклу, и доброй девочке Маше, которая помогает Щелкунчику победить ужасного Мышиного короля и обрести счастье, неизменно привлекает и детей, и взрослых. «Щелкунчик» не первый год идет на владивостоксой сцене, но именно он в эти морозные дни может подарить ощущение волшебного праздника и реальности сказочных перемен.

Стоит добавить, что оба этих спектакля будут идти на Приморской сцене Мариинки как в предновогодние дни, так и во время каникул, днем и вечером, так что желающие приобщиться к высокому искусству смогут подобрать для этого удобное время.

Звуки музыки

Любителям более легкого жанра - песен из кинофильмов прошлых лет и оперетты - советуем хоть разок заглянуть в Приморскую филармонию. Наши музыканты приготовили к празднику несколько программ. Так, 29 декабря эстрадный оркестр Приморской краевой филармонии под управлением Дмитрия БУТЕНКО покажет программу «Карнавальная ночь», название которой говорит само за себя и предполагает музыку и песни из этого и многих других известных кинофильмов.

Тихоокеанский симфонический оркестр, солисты Приморской краевой филармонии и Приморской сцены Мариинского театра 30 декабря представят в концертном исполнении оперетту Иоганн Штрауса «Летучая мышь». Нет надобности говорить, что эта искрометная музыка может добавить прекрасных мгновений в неспешный распорядок праздничных дней. Впрочем, как и другие концерты филармонии.

Программа «Новый год шагает по планете» с лучшими хитами отечественной и зарубежной эстрады будет представлена 3 января. JAZZ Quartet назвал свой концерт «Французское Рождество», он пройдет 4 января. А 6 января концерт квартета русских народных инструментов «Садко» будет посвящен православному Рождеству, он так и называется «Семь волшебных нот Рождества».

Театры - детям

Драматические театры в эти дни настроились на детскую волну, оно и понятно - елки. Приятно, что выбор спектаклей довольно широк. Приморский академический драматический театр имени Максима Горького покажет родителям с чадами спектакли «Волшебная лампа Алладина», «Принцесса на горошине», «Белоснежка и семь гномов», «Спящая красавица», «Снежная королева».

Приморский краевой драматический театр молодежи встречает в эти дни своих зрителей двумя премьерами. «Вовка в Тридевятом царстве» (для тех, кто помладше) - театральная версия известного мультфильма про Вовку, который захотел попасть в сказку, чтобы «только и делать, что ничего не делать!». Музыкальное новогоднее комикс-шоу «С Новым годом, Маша! Или как «Мышь», «Паук» и «Фермер» праздник спасали» рассчитано на тех, кто постарше (с пометкой 12+).

Встреча с шедеврами

В Приморской государственной картинной галерее до 14 января продолжит свою работу уникальная выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений» из собраний Государственной Третьяковской галереи. В экспозиции представлены произведения таких выдающихся мастеров-живописцев, как Игорь ГРАБАРЬ, Константин ЮОН, Борис КУСТОДИЕВ, Петр КОНЧАЛОВСКИЙ, Сергей ГЕРАСИМОВ, Борис ИОГАНСОН, Юрий ПИМЕНОВ и другие.

Уже в декабрьские дни в галерее открылась еще одна уникальная выставка - «Иван АЙВАЗОВСКИЙ - великий маринист», посвященная 200-летию со дня рождения знаменитого художника. Здесь представлена 41 работа мастера из различных музеев России. Интересно, что эта выставка, как говорят галерейщики, открывает для них новое выставочное пространство - Парадный зал Приморской картинной галереи. Долгие годы здесь располагались банковские учреждения, в том числе и одна из старейших во Владивостоке сберегательных касс. Теперь кассовый зал в обновленном виде встречает любителей живописи.

В дни каникул, 4, 5 и 6 января, в Парадном зале галереи пройдут Морские балы. Для их участников популярные в XIX столетии танцы подготовили при сотрудничестве со студией исторического танца «Наследие» под руководством Ольги ЛОКТИОНОВОЙ. Юные дамы и кавалеры станут не только зрителями, но и активными участниками всех событий в музейном пространстве.

Я дарю вам Новый год!

«Новогодние музейные каникулы. Музей в каждом шаге» называется обширная программа, подготовленная в Приморском государственном объединенном музее имени В.К. Арсеньева. Здесь и новогодние экскурсии с рассказом о традициях и особенностях празднования Нового года на Дальневосточной земле, и познавательная программа «Кто зимой спит?», и мастер-классы по созданию новогодних открыток, и квесты в музейных залах, и выставка работ приморских живописцев «Зимняя история».

Большинство мероприятий рассчитано на детей. Но есть кое-что и для взрослых. Например, на площадке музея Дом чиновника Суханова пройдет квест «Назад в СССР»: встреча товарищей на торжественное мероприятие, новогодняя экскурсия по музею, викторина «Я помню, как это было» и лотерея «Кто возьмет билетов пачку…».

На праздничную волну настроились муниципальные библиотеки города Владивостока, подготовив Рождественские чтения и фольклорные праздники.

Новогодние утренники и квесты пройдут и в Приморском океанариуме. Здесь тоже нарядили новогоднюю елку, к которой выйдут Дед Мороз со Снегурочкой, а также обитатели подводного царства: Нептун, Русалочка, Урсула и Водяной. Праздник назвали «Переполох в подводном царстве». Новогодний квест для малышей посвятили символу 2018 года - собаке. Правда, собаки, ставшие героями квеста, живут в морских глубинах.

Дискотека на катке

Встать на коньки и принять участие в новогодней дискотеке приглашает Концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена». Праздник «DISCO НА КАТКЕ» пройдет 2 и 3 января, ежедневно по четыре-пять сеансов.

- В этом году мы решили отойти от классического празднования Нового года с Дедом Морозом и Снегурочкой, и сделали современную дискотеку на льду, - поделились планами организаторы. - Она пройдет на основном поле, площадке, где проходят игры хоккейного клуба «Адмирал». Представьте себе, вы скользите по льду под живую музыку в сопровождении миллиона огней!

Фейерверк над Владивостоком

По традиции на 31 декабря для жителей и гостей Владивостока готовится насыщенная праздничная программа на центральной площади города. В 18 часов здесь развернутся локальные площадки, на сцене будут работать аниматоры в новогодних костюмах. Участников мероприятия ждут конкурсы и призы. В 20 часов начнется новогодний концерт.

Кульминацией праздника станет красочный фейерверк. Как сообщили в мэрии, в этом году его можно будет увидеть 31 декабря в 22 часа в трех точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье).

Подготовила Ирина БАРАННИК.