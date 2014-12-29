Подведены итоги конкурса "Торговая марка года - 2014. Дальний Восток"

22 декабря 2014 в Ресторане «Селфи» прошла церемония награждения по итогам конкурса «Торговая марка года - 2014. Дальний Восток».

Конкурс «Торговая марка года» инициирован торгово-промышленной палатой Приморского края впервые еще в 2002 году и уже 13 лет подряд ежегодно проводится при поддержке администрации края, города и наиболее рейтинговых СМИ Приморья.

Основное преимущество конкурса: лауреаты получают юридическое право использования знака "Торговая марка года" в рекламных целях, размещения знака на товаре, упаковке и любых рекламных материалах. Это преимущество стало залогом развития проекта. Статус звания «Торговая марка года» означает получение признания потребителей товаров/услуг бренда и высокой оценки экспертов в сфере маркетинга.

С 2010 года конкурс поддержала Дальневосточная торгово-промышленная палата. Проект приобрел статус Дальневосточного. В этом году впервые конкурс проводится параллельно на двух территориях – Приморского и Хабаровского краев.

В этом году приняли участие максимальное за всю историю проекта количество номинантов - 57 компаний и партнеров конкурса, представителей СМИ, - 29 компаний. Также этом году зафиксирована максимальная активность жителей Дальнего Востока, голосующих за свои любимые бренды. Победитель Интернет-голосования – компания «Си-Айс», правообладатель торговой марки «Планета Витаминов» набрали 1037 голосов!

Итоги конкурса:

Обладатели ГРАН ПРИ конкурса «Торговая марка года - 2014.Дальний Восток»

Гран При

номинация «Сила бренда»

торговая марка «Ратимир»

правообладатель ООО «Ратимир»

категория «Продовольственные товары»

Гран При

номинация Популярность торговой марки «Народная марка»

торговая марка «Планета Витаминов»

правообладатель ООО «Си-Айс»

категория «Продовольственные товары»

Гран При

номинация «Детский бренд»

торговая марка «Монастырская»

правообладатель ООО «СКИТ»

категория «Безалкогольные напитки»

Гран При

номинация «Региональный бренд»

торговая марка «ГиперАвто»

правообладатель ООО «ГиперАвто»

категория «Авто-мото (товары и услуги)»

Гран При

номинация «Инновационный бренд»

торговая марка «ВЛ Лоджистик»

правообладатель ООО «ВЛ Лоджистик»

категория «Транспорт, логистика»

Гран При

номинация «Активное продвижение здорового образа жизни»

торговая марка «Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии»

правообладатель ООО «Приморский центр лазерной коррекции зрения и офтальмохирургии»

категория «Медицина. Фармация»

Гран При

номинация «Стильный бренд»

торговая марка «AG Автогид»

категория «СМИ»

Гран При

номинация «За информационное содействие бизнесу»

торговая марка «Профиль бизнеса»

правообладатель ООО «Профит Групп»

категория «СМИ»

Гран При

номинация «Лучшее профессиональное решение торговой марки»

торговая марка «Приамурские ведомости»

правообладатель ООО «Амурпресс»

категория «СМИ»

Гран При

номинация «Надежность и профессионализм»

торговая марка «Амурский меридиан»

правообладатель ИД «Провинция»

категория «СМИ»

Гран При

номинация «За информационное содействие бизнесу»

торговая марка «Профиль бизнеса»

правообладатель ООО «Профит Групп»

категория «СМИ»

Гран При

номинация «Социально-ответственный бренд»

торговая марка «Коммерсантъ»

правообладатель ИД «Коммерсантъ»

категория «СМИ»

Гран При

номинация «За улучшение качества жизни»

торговая марка «Из рук в руки»

правообладатель ООО «Пронто-ДВ»

категория «СМИ»

Победители в номинации – Сила бренда

Золотой приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка «Капитал-Информ»

правообладатель ИП Батизат Наталья Михайловна

категория «Услуги для бизнеса»

Золотой приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка «Дорогое удовольствие»

правообладатель ООО «Медиа форум»

категория «СМИ»

Золотой приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка «Tokyo»

правообладатель ООО «Фьюжн»

категория «Услуги и сервис»

Золотой приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка «Континент»

правообладатель ООО «КомСтройСервис»

категория «Товары и услуги для бизнеса»

Золотой приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка «Дверь Сервис»

правообладатель ООО «Дверь Сервис»

категория «Строительство, архитектура»

Золотой приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка «Бизнес-портал IPRIM.RU»

правообладатель ООО «Интерактивный город»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

Золотой приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка «Мир упаковки»

правообладатель ООО «Мир Упаковки»

категория «Непродовольственные товары»

Золотой приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка «Промсвязьбанк»

правообладатель ОАО «Промсвязьбанк»

категория «Финансовые организации»

Золотой приз

номинация «Сила бренда»

торговая марка «МЖК Хабаровский»

правообладатель ООО МЖК «Хабаровский»

категория «Продовольственные товары»

Победители в номинации - Зеленая марка

Золотой приз

номинация «Зеленая марка»

торговая марка «Зеленые листья»

правообладатель ООО «Восточный ветер»

категория «Продовольственные товары»

Победители в номинации - региональный бренд

Золотой приз

номинация «Региональный бренд»

торговая марка «Служба 516»

правообладатель ООО «ДИАС «516-516»»

категория «Услуги для бизнеса»

Золотой приз

номинация «Региональный бренд»

торговая марка «Собрание Эксклюзив»

правообладатель ООО «Собрание Эксклюзив»

категория «СМИ»

Золотой приз

номинация «Региональный бренд»

торговая марка «Сеть супермаркетов «5+»»

правообладатель ООО «МЕТА»

категория «Торговые сети и центры, магазины и супермаркеты»

Золотой приз

номинация «Региональный бренд»

торговая марка «Рекламные сувениры»

правообладатель ООО «Компания «Рекламные сувениры»»

категория «Товары и услуги для бизнеса»

Золотой приз

номинация «Региональный бренд»

торговая марка «Восток Медиа»

правообладатель Российское информационное агентство «Восток-Медиа»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

Золотой приз

номинация «Региональный бренд»

торговая марка «Карнавал»

правообладатель ООО «Дальневосточный континент»

категория «Продовольственные товары»

Победители в номинации - живой продукт

Золотой приз

номинация «Живой продукт»

торговая марка «ГринАгро»

правообладатель ОАО Гормолокозавод «Артемовский»

категория «Молочная продукция»

Золотой приз

номинация «Живой продукт»

торговая марка «Токимо»

правообладатель ОАО «КВЭН»

категория «Продовольственные товары»

Победители в номинации - Популярность торговой марки «Народная марка»

Золотой приз

номинация Популярность торговой марки «Народная марка»

торговая марка «Радио Дача»

правообладатель ООО «Выбери Радио»

категория «СМИ»

Золотой приз

номинация Популярность торговой марки «Народная марка»

торговая марка «ДамплингРепаблик»

правообладатель ИП Токарский Александр Викторович

категория «Услуги и сервис»

Золотой приз

номинация Популярность торговой марки «Народная марка»

торговая марка «Примпогода.ру»

правообладатель ООО «Высокие технологии»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

Золотой приз

номинация Популярность торговой марки «Народная марка»

торговая марка «CORALBA»

правообладатель ООО «Альянс-М»

категория «Алкогольные напитки»

Золотой приз

номинация Популярность торговой марки «Народная марка»

торговая марка «Доброе дело»

правообладатель ОАО «Находкинский мясокомбинат»

категория «Продовольственные товары»

Золотой приз

номинация Популярность торговой марки «Народная марка»

торговая марка «ХабЛяля»

правообладатель ИП Матвеев Игорь Владимирович

категория «Одежда, обувь, аксессуары»

Золотой приз

номинация Популярность торговой марки «Народная марка»

торговая марка «Джоб.ру»

правообладатель ООО «Джоб.ру»

категория «Услуги для бизнеса»

Победители в номинации - Социально-ответственный бренд

Золотой приз

номинация «Социально-ответственный бренд»

торговая марка «Родимая сторонка»

правообладатель ОАО «Молочный завод «Уссурийский»

категория «Продовольственные товары»

Золотой приз

номинация «Социально-ответственный бренд»

торговая марка «РТРС телерадиосеть России»

правообладатель ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

Победители в номинации - Надежность и профессионализм

Золотой приз

номинация «Надежность и профессионализм»

торговая марка «Дальневосточный капитал»

правообладатель ОАО Издательская компания «Золотой Рог»

категория «СМИ»

Золотой приз

номинация «Надежность и профессионализм»

торговая марка «Vladnews.ru»

правообладатель ЗАО «Владивосток-новости»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

Победители в номинации - За улучшение качества жизни

Золотой приз

номинация «За улучшение качества жизни»

торговая марка «Хлопок»

правообладатель ООО «Омад»

категория «Услуги и сервис»

Золотой приз

номинация «За улучшение качества жизни»

торговая марка «Работа в Приморье»

правообладатель ООО «Работа в Приморье»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

Победители в номинации - За информационное содействие бизнесу

Золотой приз

номинация «За информационное содействие бизнесу»

торговая марка «PrimMarketing.ru»

правообладатель ООО "Вэб Ти Эль"

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

Золотой приз

номинация «Информационное содействие бизнесу»

торговая марка «Максимум рекламы»

правообладатель Медиа-холдинг «Максимум рекламы»

категория «СМИ»

Победители в номинации - Новое имя

Золотой приз

номинация «Новое имя»

торговая марка «Selfie»

правообладатель ООО «Эклад»

категория «Услуги и сервис»

Золотой приз

номинация «Новое имя»

торговая марка «TheVladivostokRoom»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

Золотой приз

номинация «Новое имя»

торговая марка Торговый Дом «Пасифик»

правообладатель ООО Торговый Дом «Пасифик»

категория «Строительство, архитектура»

Победитель в номинации - Активное продвижение здорового образа жизни

Золотой приз

номинация «Активное продвижение здорового образа жизни»

торговая марка «Журнал Здоровья»

правообладатель ОАО Издательская компания «Золотой Рог»

категория «СМИ»

Победитель в номинации - Специальная номинация Семейное кафе

Золотой приз

номинация «Семейное кафе»

торговая марка «Маэстро»

правообладатель ООО «МТО»

категория «Услуги и сервис»

Победитель в номинации - Специальная номинация Лучший итальянский ресторан

Золотой приз

номинация «Лучший итальянский ресторан»

торговая марка «Limonchello»

правообладатель ИП Ковалев

категория «Услуги и сервис»

Победитель в номинации - Гламурная марка

Золотой приз

номинация «Гламурная марка»

торговая марка «Any Time»

категория «СМИ»

Победитель в номинации - Инновационный бренд

Золотой приз

номинация «Инновационный бренд»

торговая марка «Геометрия Фитнеса by World Class»

правообладатель ИП Миронова

категория «Индустрия спорта и развлечений»

Победитель в номинации - «Лучшее профессиональное решение торговой марки»

Золотой приз

номинация «Лучшее профессиональное решение торговой марки»

торговая марка «Khabara.ru»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

Победитель в номинации - Стильный бренд

Золотой приз

номинация «Стильный бренд»

торговая марка «ХАБinfo»

правообладатель ИД «Гранд Экспресс»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

Победители в номинации - Популярный бренд

Золотой приз

номинация «Популярный бренд»

торговая марка «DVhab.ru»

категория «Связь, телекоммуникации, Интернет»

Золотой приз

номинация «Популярный бренд»

торговая марка «Лучшее в Хабаровске»

правообладатель ООО «Артек-Медиа»

категория «СМИ»

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