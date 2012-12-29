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Новый год – новые возможности Личного кабинета от Рэдком!

29 Декабря 2012, 15:51 | Дальний Восток

Компания Рэдком поздравляет всех жителей и гостей Владивостока с наступающим Новым годом и сообщает о расширении возможностей Персонального кабинета для клиентов.

Теперь вы можете:

- Заходить в персональный кабинет при нулевом или отрицательном балансе

- Самостоятельно выводить услугу из блокировки раньше заказанного срока;

- Брать обещанный платеж.

Обращаем ваше внимание, что входить в свой Личный кабинет и производить в нем любые действия вы можете через интернет любого другого оператора, доступ в ЛК защищен SSL сертификатом.

Помимо вышеперечисленных действий для вас продолжают быть доступными и другие удобные сервисы Личного кабинета:

- Отслеживание состояния своего лицевого счета;

- Возможность изменять тарифный план на интернет и подключать/отключать пакеты Цифрового ТВ;

- Производить блокировку услуг (не более чем на 3 месяца), потом блокировку нужно производить повторно;

- Подключать/отключать получение уведомлений (рассылка на телефон или e-mail).

Любые действия клиента по изменению услуг в ЛК приравниваются к письменному заявлению.

Чтобы  подключить  услугу Цифровое ТВ, звоните по тел. 2-789-000, приходите в  центр  продаж  и  обслуживания,  находящийся   на  ул. Русской, 71 или оставьте заявку на www.redcom.ru Подключение осуществляется при наличии технической возможности.

 

 

Автор: Пресс-служба ЗАО «Рэдком-Интернет»
Теги: связь  платежи 



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