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Новый год – новые возможности Личного кабинета от Рэдком!
Компания Рэдком поздравляет всех жителей и гостей Владивостока с наступающим Новым годом и сообщает о расширении возможностей Персонального кабинета для клиентов.
Теперь вы можете:
- Заходить в персональный кабинет при нулевом или отрицательном балансе
- Самостоятельно выводить услугу из блокировки раньше заказанного срока;
- Брать обещанный платеж.
Обращаем ваше внимание, что входить в свой Личный кабинет и производить в нем любые действия вы можете через интернет любого другого оператора, доступ в ЛК защищен SSL сертификатом.
Помимо вышеперечисленных действий для вас продолжают быть доступными и другие удобные сервисы Личного кабинета:
- Отслеживание состояния своего лицевого счета;
- Возможность изменять тарифный план на интернет и подключать/отключать пакеты Цифрового ТВ;
- Производить блокировку услуг (не более чем на 3 месяца), потом блокировку нужно производить повторно;
- Подключать/отключать получение уведомлений (рассылка на телефон или e-mail).
Любые действия клиента по изменению услуг в ЛК приравниваются к письменному заявлению.
Чтобы подключить услугу Цифровое ТВ, звоните по тел. 2-789-000, приходите в центр продаж и обслуживания, находящийся на ул. Русской, 71 или оставьте заявку на www.redcom.ru Подключение осуществляется при наличии технической возможности.
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