С 1 января 2013 года компания "Рэдком" снижает стоимость цифровых HD-приставок

Цифровое Телевидение от Redcom - это не только качественное изображение и четкий звук, но и большое разнообразие каналов. И чтобы Цифровое ТВ стало еще доступней, компания «Рэдком» снижает цену на цифровые приставки.

Теперь первая приставка стоит 2 500 рублей, а вторая приставка и последующие — всего 2 000 рублей! (При подключении второго и последующих услуг Цифрового Телевидения на одном адресе)

Возможна покупка оборудования в рассрочку сроком на 10 месяцев. При покупке в рассрочку стоимость оборудования равна 250 рублей в месяц (первые 10 месяцев с момента заключения договора) независимо от типа и количества оборудования.

Подключение осуществляется при наличии технической возможности.

Чтобы подключить услугу Цифровое ТВ, звоните по тел. 2-789-000, приходите в центр продаж и обслуживания, находящийся на ул. Русской, 71 или оставьте заявку на www.redcom.ru