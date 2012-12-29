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С 1 января 2013 года компания "Рэдком" снижает стоимость цифровых HD-приставок
Цифровое Телевидение от Redcom - это не только качественное изображение и четкий звук, но и большое разнообразие каналов. И чтобы Цифровое ТВ стало еще доступней, компания «Рэдком» снижает цену на цифровые приставки.
Теперь первая приставка стоит 2 500 рублей, а вторая приставка и последующие — всего 2 000 рублей! (При подключении второго и последующих услуг Цифрового Телевидения на одном адресе)
Возможна покупка оборудования в рассрочку сроком на 10 месяцев. При покупке в рассрочку стоимость оборудования равна 250 рублей в месяц (первые 10 месяцев с момента заключения договора) независимо от типа и количества оборудования.
Подключение осуществляется при наличии технической возможности.
Чтобы подключить услугу Цифровое ТВ, звоните по тел. 2-789-000, приходите в центр продаж и обслуживания, находящийся на ул. Русской, 71 или оставьте заявку на www.redcom.ru
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