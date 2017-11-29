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Абоненты СТ "Алмазавтоматика" переводятся на обслуживание в ПАО "Ростелеком"
ПАО «Ростелеком» и Акционерная компания «АЛРОСА» заключили соглашение о передаче прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи в Мирнинском районе Республики Саха (Якутия). В соответствии с документом, крупнейшая телекоммуникационная компания России полностью берет на себя предоставление услуг связи около 2 тыс. абонентов СТ «Алмазавтоматика» (телекоммуникационного актива АЛРОСА). В ближайшее время им будут доступны услуги «Интерактивного телевидения», IP-телефонии, а также высокоскоростного интернета посредством оптоволоконных кабелей.
Перевод клиентов на обслуживание в «Ростелеком» начался 20 ноября 2017 года и завершится до 1 февраля 2018 года.
«Как высокотехнологичный оператор мы намерены существенно расширить спектр услуг связи в Мирнинском районе. Уверен, что наши новые абоненты − как физические, так и юридические лица − оценят их по достоинству», − говорит Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».
«Ростелеком» уделяет большое внимание развитию базовой инфраструктуры связи в Якутии, в частности, в Мирнинском районе. Компания развивает имеющиеся магистральные линии связи в соответствии с потребностями клиентов в скоростном интернете. Сегодня в крупных населенных пунктах района идет строительство оптических сетей по передовой технологии GPON («оптика до квартиры»). Данная технология гарантирует стабильную связь и высокую скорость передачи данных.
«Жители Мирнинского района получат новые цифровые сервисы связи от «Ростелеком» в своих домах уже в 2018 году, − рассказывает начальник Управления информационных технологий и связи АК «АЛРОСА» (ПАО) Дмитрий Чибисов. – СТ «Алмазавтоматика», в свою очередь, сфокусируется на предоставлении корпоративных услуг связи, повышая качество и доступность телекоммуникаций для всех территориально распределённых производственных подразделений АЛРОСА в едином информационном пространстве с едиными высокими стандартами и уровнем безопасности».
В начале 2018 года у жителей района появится возможность выбрать тарифные планы с привлекательными условиями, а также подключить новые услуги:
высокоскоростной интернет до 50 Мбит/с, который позволит смотреть онлайн-видео и скачивать файлы в несколько раз быстрее;
«Интерактивное телевидение» – более 240 телеканалов цифрового качества, в том числе более 90 – в HD-формате. Сервис «Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, воспользоваться перемоткой, вернуться к началу программы. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру 3 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных программ. Также услуга предлагает топовые подписки «Amediateka Home of HBO», «Vip Viasat Play», «Волшебный мир Disney», «ABC Studios».
«Домашняя телефония», с возможностью осуществлять неограниченные звонки на любые телефоны во все города страны с тарифом «Безлимитная Россия».
По всем возникающим вопросам абоненты СТ «Алмазавтоматика» могут обращаться в «Ростелеком» по единому номеру телефона 8-800-100-0800 (звонок бесплатный) или в абонентское бюро Управления связи СТ «Алмазавтоматика» АК «АЛРОСА» (ПАО) по телефонам: 8-41136-9-05-74, 8-41136-9-20-49. Подробности о тарифах, услугах и опциях доступны также на сайте www.rt.ru.
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