ВЭБ принимает заявки на участие в конкурсе инвестиционных проектов "Премия развития – 2017"

В следующем году церемония вручения наград за реализацию национально значимых инвестиционных проектов пройдет в рамках Международного инвестиционного форума "Сочи-2017" (27-28 февраля 2017 г).

Конкурс проводится в шести номинациях: Лучший инфраструктурный проект; Лучший проект в отраслях промышленности; Лучший проект по комплексному развитию территорий; Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий; Лучший проект в области экологии и «зеленых» технологий; Лучший экспортный проект.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 28 ноября по 15 декабря 2016 года. Условия проведения, требования к проектам – участникам и исполнителям, а также конкурсная документация размещена на официальном сайте конкурса, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе ВЭБ.

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения Конкурса можно получить по телефону 8 (495) 721-18-63 или отправив вопрос через форму обратной связи.

Досье "Дальневосточного капитала": Конкурс на присуждение премии за вклад в устойчивое социально-экономическое развитие России (Премия развития) был учрежден государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2012 г. «Премия развития» – это профессиональная награда, присуждаемая юридическим и физическим лицам за заслуги в области реализации крупных национально значимых инвестиционных программ и проектов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие России.

Журнал "Дальневосточный капитал".