ФГУПы разочаровали президента

В России дан старт очищению экономики от государственных посредников

На прошлой неделе федеральные СМИ сообщили, что президент Владимир ПУТИН принял решение упразднить подведомственное Минобороны Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой). Поводом для ликвидации стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов. Все функции по строительству объектов, обеспечивающих обороноспособность страны, будут замкнуты напрямую на Минобороны, которому достанутся активы агентства. Новая конфигурация должна заработать в середине 2017 года.

Новость быстро попала в топ сенсационных экономических сообщений, так как в последние годы агентство было участником громких скандалов, связанных с коррупцией и фирмами посредниками, через которые прогоняли бюджетные деньги. Масштабно, о «бравой» производственной деятельности узнали, когда голодовку строителей космодрома «Восточного» показали в эфире федеральных каналов. Между тем этот способ выбивания денег для работников на спецстроевских заказов за последние несколько лет стал традиционным. В апреле на Камчатке, в Вилючинске, бастовали строители пирсов для атомных подводных лодок («Дальспецстрой» при «Спецстрое России»). Они сидели не только без денег, но и без света: электричество в их общаге отключили за неуплату. Ранее та же контора умудрилась сорвать сроки сдачи взлетной полосы главного аэропорта Камчатки. Вскоре на бывшего главу «Дальспецстроя» Юрия ХРИЗМАНА возбудили уголовное дело: его подозревают в присвоении и растрате 5,16 млрд рублей.

Как считают эксперты, федеральное агентство сгубили ФГУПы, которые уже давно отказались от масштабной производственной деятельности, перейдя в разряд фирм, через которые просто осваивали бюджетные деньги, а работы выполняли подрядчики, которым зачастую доставались лишь остатки средств. По сути именно эта посредническая схема и привела к тому, что деятельность агентства больше не обеспечивала выполнение государственного заказа в установленные сроки.

В ближайшее время военным предстоит понять, необходимы ли им все 18 ФГУПов и семь главков Спецстроя: Источники "Ъ" допускают, что отдельные активы будут переданы другим федеральным органам исполнительной власти, например Минстрою. Отметим, что на решение о ликвидации Спецстроя отреагировали и в «Белом доме»: по данным «Ъ», Дмитрий РОГОЗИН уже поручил «Роскосмосу» заключать контракты с подрядчиками по строительству Восточного напрямую - без участия ФГУП «Дальспецстрой».

Сейчас в Спецстрое работают сотрудники главного контрольного управления президента: ожидается, что они завершат проверку финансового состояния подведомственных Спецстрою предприятий (на предмет банкротства) и оценят эффективность расходования агентством бюджетных средств к середине декабря, после чего проинформируют об итогах ревизии Владимира Путина.

Не исключено, что данный шаг по ликвидации, казалось бы, незыблемого и неприкасаемого военного «монстра» запустит волну проверок в адрес крупнейших федеральных и региональных ФГУПов и ГУПов, по результатам которых власти выявят предприятия, деятельность которых также свелась исключительно к посредническим услугам.

Пока же первым в очереди на «закрытие» числится ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», за ликвидацию которого выступают полпред в ДВФО Юрий ТРУТНЕВ и все дальневосточные губернаторы. Производственной деятельностью «Нацрыбресурс» похвастаться не может с момента создания, а процветает на средства, вырученные от сдачи государственного имущества в аренду. Это гидротехнические сооружения, причальные стенки в морских терминалах, в том числе не имеющих никакого отношения к рыбным грузам.

Ежегодно этот посредник аккумулирует на свои счета более полумиллиарда рублей в год, которые потом уходят на зарплату и содержание персонала ФГУП. При этом деньги, которые ФГУП должен был тратить на ремонт причальных стенок, до пирсов не доходят. Деньги «проедаются» аппаратом государственного предприятия. Яркий пример деятельности ФГУП «Нацрыбресурс» - последняя сдача в аренду причальных стенок в бухте Диомид во Владивостоке. Арендатор дорого заплатил за аренду двух причалов, которые были в нерабочем состоянии, так как еще несколько лет назад были выведены из эксплуатации. В итоге взявший в аренду это имущество рыбный терминал вместо перевалки рыбы вынужден будет инвестировать средства в ремонт и доводить разрушенные пирс до рабочего состояния.

Также отметим, что этот псевдорыбный посредник уже проходил аудит Счетной палаты РФ и контрольно-ревизионного управления Президента РФ. Проверка счетной палаты показала, что ФГУП «Нацрыбресурс» неэффективно использует федеральное имущество, закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения. Так, непроизводительные расходы ФГУП «Нацрыбресурс» на содержание, обслуживание и стоянку неработающих или требующих ремонта 13 судов в 2010-2011 годах составили 68,2 млн рублей. По оценкам Счетной палаты, ежегодная общая выручка «Нацрыбресурса» составляет порядка 400 млн руб., из которых около 50% - это средства, поступившие от сдачи в аренду портовых ГТС.

В 2015 году к выводам о неэффективности «Нацрыбресурса» пришли и контрольно-ревизионном управлении Президента РФ. Как следует из письма Константина ЧУЙЧЕНКО, деятельность ФГУПа была проанализирована аппаратом Совета безопасности России, Счетной палатой, ФСБ, а также ФАС. Кроме того, к работе над этим вопросом была подключена межведомственная рабочая группа по развитию рыбохозяйственного комплекса. По результатам работы был сделан вывод: «Государственное имущество, закрепленное за ФГУП "Нацрыбресурс", используется неэффективно, сдается в аренду по заниженным ценам без каких-либо обязательств по модернизации». Помимо этого «средства, вырученные ФГУПом за последние пять лет от сдачи в аренду государственного имущества в Приморском крае, не направлялись на развитие гидротехнических сооружений (ГТС)».

Кроме того, год назад на совещании, которое проводил премьер министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ, по проблематике скандального рыбного ФГУП было предложено вернуть функции по управлению государственными причалами обратно «Росимуществу». Пока это предложение не получило реального исполнения, документы готовятся в Правительстве, но история со Спецстроем показывает, что неприкасаемых в сегодняшней экономической ситуации уже нет. Зачем содержать более сотни чиновников, если средства от аренды могут поступать напрямую в бюджет через Росимущество, а ещё лучше – направляться на развитие портовых и перерабатывающих предприятий?

Фото Deita.Ru.