На речной волне

Речные пассажирские перевозки на Дальнем Востоке производятся на судах, срок эксплуатации многих из которых подходит к критической черте. К тому же построенные в СССР корабли имеют повышенный топливный аппетит, что в современных условиях делает их эксплуатацию малоэффективной с коммерческой точки зрения. С другой стороны, мощности дальневосточных кораблестроительных предприятий не имеют необходимой загрузки, что несет в себе целый ряд экономических и социальных проблем для территорий их расположения.

Скорректировать запросы потенциальных заказчиков и предложения производителей речных пассажирских судов попытался координационный совет по транспорту и транспортной инфраструктуре Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия «Дальний Восток и Забайкалье», августовское заседание которого прошло на территории Хабаровского судостроительного завода.

Основную долю пассажирского флота на Дальнем Востоке занимают сегодня речные суда. Да и потребность в пассажирских перевозках выше всего на реках. Только по бассейну Амура в навигацию 2011 года было перевезено более 1200 тыс. пассажиров, что вместе с 400 тыс. пассажиров, пользующихся речным транспортом в Якутии, и составляет общий объем рынка. Для сравнения можно сказать, что по Волге перевозится менее 900 тыс. пассажиров в год. Почти все имеющиеся на Дальнем Востоке суда советской постройки, ресурс их эксплуатации уже выработан или близок к исчерпанию. По оценке председателя координационного совета по транспорту Анатолия СКРЫБЫКИНА, для полной модернизации парка речных пассажирских кораблей необходимо от 40 до 50 новых судов.

Пока регионы решают возникшие вопросы замены флота самостоятельно. Правительство Хабаровского края взамен выработавшим свои ресурсы «Метеорам» намерено построить для регулярных речных перевозок четыре корабля модели А-45-2 с корпусом из алюминиевого сплава, вместимостью 100 человек и ценой головного судна в 178 млн рублей. Рассматривается также вопрос о начале производства на ОАО «Хабаровский судостроительный завод» (ХСЗ) пяти судов на воздушной подушке вместимостью 30 пассажиров и ценой головного судна в 24 млн рублей.

Генеральный директор ОАО «ХСЗ» Геннадий КОШКАРЕВ уверяет, что корабли проекта А-45-2 будут обладать неплохой экономикой: затраты ГСМ на час пути – 210 кг, затраты на провоз 1 пассажира – 5 тыс. рублей. На эксплуатирующихся сейчас в крае «Метеорах» себестоимость провоза 1 пассажира, по данным гендиректора ОАО «Амурское пароходство» Антона ПЯТКОВА, равна 6 тыс. рублей. Впрочем, генеральный директор якутского ООО «Пассажирское районное управление» Сергей СОКОЛОВ усомнился в заявленных характеристиках и призвал производителей не завышать возможности своих кораблей. Основанием для скептицизма послужил его собственный опыт эксплуатации судна проекта А-45, которое вместо заявленных производителем затрат топлива – 300 кг в час – потребляет на деле 500 кг, значительно снижая финансовую эффективность эксплуатации судна.

Не комфорт и сверхнадежность, а экономика перевозок сегодня определяет выбор места размещения заказа. Поставленные в рыночные условия перевозчики ищут пути увеличения рентабельности и просят производителей максимально учитывать их интересы. ООО «Пассажирское районное управление», по заявлению его гендиректора, имеет три коммерчески выгодных маршрута, дающих прибыль компании. Правда, первая же попытка развиваться за счет собственных средств заставила задуматься: покупка одного немецкого дизеля и четырех скоростных катеров подсадила компанию на кредит, который теперь составляет 40% ее оборота.

ОАО «Амурское пароходство» в минувшем году на 18 маршрутов в Хабаровском крае поставило 29 пассажирских судов, средней вместимостью более 100 чел. Перевезли 615 тыс. пассажиров. Прибыльными для компании являются перевозки на международных маршрутах, где задействованы пять судов. А перевозки внутри Хабаровска и Хабаровского края, где оборот превышает 500 тыс. пассажиров, убыточны и дотационны. Маршруты по Хабаровскому краю субсидируются правительством Хабаровского края, что выводит «в ноль» их рентабельность.

Маршруты внутри Хабаровска в прошлом году не субсидировались, и убыток по ним составил 31,5 млн рублей. Кроме того, наблюдается тенденция к снижению пассажиропотока. Если в 2008 году было перевезено 800 тыс. пассажиров, то в 2011 году – только 615 тыс. человек. Убытки пришлось покрывать за счет прибыли от грузовых перевозок, что, естественно, не нравится владельцам компании. Потому сейчас создается дочерняя компания «Амурский пассажирский перевозчик», которой и будет передан весь парк пассажирских судов. Само пароходство, по заявлению его генерального директора Антона Пяткова, в следующем году не перевезет ни одного пассажира.

Экономика перевозок значительно страдает еще и от использования больших кораблей на линиях с небольшим количеством пассажиров – расход горючего съедает всю получаемую прибыль, а затраты на содержание экипажа ложатся в убытки. В Якутии основную часть линий занимают маршруты с загрузкой судна от 20 до 40 пассажиров, а ставить на них приходится корабли, вместимостью 100 человек. Решая эту проблему, ООО «Пассажирское районное управление» заказало несколько небольших кораблей в приморском ООО «Пасифико Марин», делающем суда из композитных материалов. Цена продукции и заявленные характеристики обещают успех данному проекту. Однако опыта эксплуатации композитных корпусов в условиях низких температур на Дальнем Востоке нет. Конечно, композитам, применяемым в авиации и космической отрасли, мороз не страшен. Но их цена может сделать строительство речного корабля малопривлекательным с финансовой точки зрения. А недорогой состав из стеклопластика потребует зимнего хранения в отапливаемых ангарах. Во всяком случае, корпус судна из стеклопластика, оставшегося зимой на территории Хабаровского судостроительного завода, треснул, его пришлось переместить на хранение в цех.

На прямые вопросы собравшихся о составе композита строящихся для Якутии кораблей генеральный директор «Пасифико Марин» Сергей ВОЛОШЕНКО так и не ответил, ограничившись общими фразами о современности и всеприменяемости композитных соединений, сообщив, что во Владивостоке и Санкт-Петербурге его корабли без последствий переносят зиму на открытом воздухе.

Еще одной проблемой дальневосточного судостроения является использование иностранных силовых агрегатов при строительстве судов. С одной стороны, в установке германского двигателя есть преимущества бренда, а с другой – каждая запчасть к нему стоит значительных средств, требует нескольких месяцев в ожидании поставки, вызова и ожидания сертифицированного мастера, если машина находится на гарантии. Утверждение же о безотказности немецкой техники не всегда выдерживает столкновения с жесткими условиями ее эксплуатации на российском Дальнем Востоке и становится мифом. При этом нет и альтернативы – отечественные дизели для подобных судов давно не производятся.

Разработанные проекты речных пассажирских судов имеют только ОАО «Хабаровский судостроительный завод» и ООО «Пасифико Марин». Остальные ждут заказов, под которые начнут разрабатывать проекты. Однако такая позиция ведет к затягиванию сроков изготовления судов, которые и без того составляют около 1,5 лет. Руководители судостроительных предприятий из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области говорят о необходимости строить сразу серию кораблей, что значительно снижает себестоимость производства и цену конечного продукта.

Правда, Сергей Соколов и здесь внес интересное замечание, касающееся практики ценообразования. По его данным, правительство Красноярского края построило на местном судостроительном заводе несколько кораблей модели А-45. При этом головной корабль обошелся заказчику в 80 млн рублей, второй – в 90 млн рублей, четвертый уже в 120 млн рублей, а сегодня постройка А-45 в Красноярске стоит 150 млн руб. Впрочем, флоту нужны суда различного класса и разной вместимости, а потому серии если и могут быть, то небольшими.

Тем не менее участники координационного совещания согласились с эффективностью подхода по формированию единого пула заказов, состоящих из нескольких серий судов различного класса, размещаемых по конкурсу на дальневосточных предприятиях судостроения. Правда, формирование такого подхода они связывают с включением вопроса обновления речного пассажирского флота в Федеральную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. Если же центр не согласится дополнить расходы суммой, по предварительной оценке, не сильно превышающей 1 млрд рублей, решением проблемы каждая территория, по всей видимости, займется самостоятельно.

Еще одним выходом из финансового тупика перевозчики называют создание парка грузопассажирских судов, потенциал которых позволит обеспечить значительный подъем рентабельности. Однако на данном направлении дальневосточные судостроители пока не могут им предложить ни одного реального проекта. Кроме того, с 2015 года в РФ вступает в силу новый технический регламент, согласно которому к выходу в море допускаются только танкеры, имеющие двойной корпус. Во всяком случае, в Якутии ни один танкер класса «река-море» не соответствует заявленным требованиям. Таким образом, новый спрос уже имеет объемные очертания и ждет адекватного предложения от производителей.

Александр ЗУБОВ, "Дальневосточный капитал".