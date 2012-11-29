Китайские инвесторы подбирают дальневосточное олово

Сразу несколько оловянных проектов на Дальнем Востоке оказались в центре внимания. В Приморском крае китайские инвесторы выиграли лицензию на известное месторождение Искра, а на Чукотке к продаже готовится одно из богатейших в мире месторождений Пыркакай, принадлежащее Роману АБРАМОВИЧУ. Оно тоже может достаться китайской компании.

То, что Китай становится все более реальным инвестором в горнорудную отрасль Дальнего Востока, уже никого не удивляет. Быстро развивающаяся экономика соседа, близость месторождений к китайской границе, развитая инфраструктура ближайших к границе российских территорий, расчет на будущий мировой рост спроса на подешевевшие металлы и относительно низкая стоимость лицензий делают свое дело. В случае с оловом на руку играет и удержавшаяся на достаточно высоком уровне цена на олово.

Досье "ДК"

По данным на начало августа, на Лондонской бирже металлов цена на олово, находилась в пределах $18 тыс. за тонну. А буквально год назад превышала $30 тыс.

Между тем в России остался всего один регион, где еще ведется добыча олова, – это Хабаровский край. Ее ведут компании, принадлежащие Инвестиционной группе «Русские Фонды». Последняя осуществляет проекты по освоению Правоурмийского оловорудного месторождения в Верхнебуреинском районе, а также восстановлению инфраструктуры на производственной площадке бывшего Солнечного ГОКа. Приморский край, в советское время считавшийся центром оловодобычи, утерял свою роль на заре текущего века.

В Приморье вновь будут добывать олово

Впрочем, уже через три года здесь может вновь развернуться добыча олова, прекратившаяся в 2001 году с банкротством Хрустальненского ГОКа. По итогам аукциона, проведенного 15 августа 2012 года Приморнедра, была разыграна лицензия на разработку оловянного месторождения Искра в Кавалеровском муниципальном районе Приморского края. Претендентами на лицензию выступили две компании, обе с китайскими корнями. Российские инвестиции, несмотря на ожидания некоторых аналитиков, в приморское олово так и не пришли.

Как прокомментировали результаты прошедшего аукциона в Приморнедра, заявку на участие в нем подали две компании - ООО ГК «Хрустальная» и ООО ГК «Пять звезд», обе зарегистрированы в Приморском крае. Победителем аукциона была признана горнорудная компания «Хрустальная», подтвердившая готовность уплатить наибольший разовый платеж за пользование лицензией в сумме 37 млн 433 тыс. рублей при стартовом размер разового платежа в 34 млн 30 тыс. рублей. Победитель получит право в течение 20 лет вести на лицензионном участке разведку и добычу олова, а также попутных компонентов. Месторождение Искра помимо олова располагает запасами меди, серебра и индия.

С «хвостов» на добычу

ГК «Хрустальная» создана в конце 2011, ее учредителями выступили общество с ограниченной ответственностью Горно-металлургической промышленности Шэньян Хуачан, КНР, доля которого в уставном капитале компании составила 99%. Зарегистрированными видами деятельности компании являются добыча руд цветных и черных металлов, разработка каменных карьеров, добыча общераспространенных полезных ископаемых, но свою деятельность в крае ГК «Хрустальная» начала с приобретения хвостохранилища обогатительной фабрики рудника Таежный в Красноармейском районе.

Чуть раньше, но в том же 2011 году в Приморье появилась горнорудная компания «Пять звезд», учредителем которой, со 100% долей, стал гражданин КНР. К основным видам деятельности, которые компания может вести на территории России, относятся разведка и разработка недр, разработка проектно-технической документации по эксплуатации и разведке месторождений полезных ископаемых, металлургическая переработка цветных металлов и др. Как и ГК «Хрустальная», «Пять звезд» начала свою деятельность в крае с покупки двух хвостохранилищ Центральной обогатительной фабрики № 1 бывшего «Хрустальненского ГОКа». Вполне логично предположить, что обе компании на Искре будут работать в одной связке.

По мнению руководителя Приморнедра Михаила ПОПОВА, интерес компаний, приступающих к переработке отходов оловянного месторождения, к металлу в недрах вполне закономерен. Лицензия на фактически не отработанное месторождение Искра обеспечит предприятия запасами на долгие годы. На стадии подготовки месторождения к добыче, на это по условиям лицензии может уйти до трех лет, а на выход на проектную мощность – до четырех, менее затратная переработка «хвостов» позволит получить операционную прибыль уже в ближайший год.

С баланса на баланс

Месторождение Искра находится в 46 км на юго-запад от пос. Кавалерово и входит в состав Кавалеровского оловорудного района. Этот горнорудный район отличается высокой степенью геологической изученности. В 1995 году выявленные здесь запасы руд были переданы на баланс ООО «Хрустальненский обогатительный комбинат», а в 1996 году – на баланс его правопреемника ЗАО «ГРК «Хрустальная». Спустя пять лет, в 2001 году все работы на месторождении Искра были свернуты и лицензия аннулирована. По данным Приморнедра, по состоянию на 1 января 2012 года балансовые запасы полезных ископаемых месторождения категории С1-С2 составляют более 7 тыс. т олова, около 8,6 т серебра, около 1,8 тыс. т меди и более 6 т индия. Прогнозные ресурсы позволяют рассчитывать, что в ходе разведочных работ запасы олова могут пополниться еще на 20 тыс. тонн.

Нам не удалось получить у представителей китайской стороны комментарий об оценке будущих инвестиций в проект разработки месторождения Искра. Они сослались на то, что необходимо сделать расчеты затрат на восстановление рудника, строительство новой обогатительной фабрики и проведение дополнительных геологоразведочных работ, объем инвестиций в месторождение еще будет уточняться. По мнению наблюдателей, китайская компания получила хороший актив, за который заплатила всего $1 млн, притом что только на продаже олова в концентрате она сможет выручить не менее $ 144 млн в ценах сегодняшнего дня, не считая доходов от продажи серебра. Учитывая наличие в том же районе и других участков, содержащих олово, настоящий аукцион может оказаться стартовым, за которым, возможно, последует рост спроса и на другие участки, считают наблюдатели.

Пыркакайские штокверки готовятся к продаже

По сообщениям компании Millhouse, которой владеет бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович, в ближайшей перспективе может быть продано одно из самых перспективных и крупных месторождений олова и вольфрама в мире Пыркакай в Чукотском автономном округе. И здесь основным претендентом на приобретение является китайская компания – государственная Shenhua Group, специализирующая на добыче угля.

Досье "ДК"

По данным Дальнедра, запасы Пыркакайского месторождения составляют 229 тыс. т олова, что ставит его на четвертое место в мире. Ежегодные объемы добычи олова на месторождении могут достичь 11 тыс. т.

Правительство Хабаровского края подталкивает «Русские фонды»

Инвестиционная группа «Русские Фонды» – единственная на сегодня компания, которая добывает олово в России, работает в Хабаровском крае. Добыча ведется на Правоурмийском месторождении (ООО «Правоурмийское»), где завершается модернизация обогатительной фабрики. В этом году здесь намерены увеличить добычу руды до 60 тыс. тонн и произвести 417 тонн олова в концентрате. На двух других объектах, лицензиями на которые также владеет группа, работы не ведутся.

По словам министра природных ресурсов Хабаровского края Василия ШИХАЛЕВА, разработка Правоурмийского оловорудного месторождения интересна инвесторам в силу больших запасов и рентабельности производства. Здесь в перспективе планируется строительство нового ГОКа мощностью до 2 тыс. тонн оловянного концентрата, на что, однако, потребуется не менее 2 млрд руб. Поэтому сроки начала разработки двух других оловорудных месторождений, которыми владеет группа – Фестивального и Перевального в Солнечном районе (лицензия принадлежит ОАО «Оловянная рудная компания»), остаются туманными. На этих двух месторождениях второй год ведется только переработка хвостов. Возможно, «Русским фондам» потребуется помощь края, который готов участвовать в решении проблемных вопросов по созданию энергетических и транспортных объектов, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

Уже не первый год правительством Республики Саха прилагаются усилия, чтобы реанимировать оловодобычу на Депутатском месторождении, но пока безрезультатно.

Досье "ДК"

С 1993 года были прекращены добыча и производство концентрата на Шерловогорском, Дукатском, Иультинском, Певекском ГОКах. В Приморском крае в 2001 году обанкротился Хрустальненский ГОК, в 2005 году обанкротился Хинганский ГОК. В 2009 году был остановлен Депутатский ГОК.

Потенциальный интерес

Несмотря на, казалось бы, минимальный приток инвестиций в российское олово, время от времени интерес к оловянным объектам вспыхивает вновь. По некоторым данным, поисками приложения капитала на Дальнем Востоке занимались австралийцы. Они, кстати, пытались получить хвостохранилище центральной обогатительной фабрики Солнечного ГОКа. Дело в том, что переработка отходов прошлого производства не требует получения лицензии. Что-то не получилось.

Австралийцы с китайским капиталом претендовали на участие в аукционе по Соболиному месторождению олова в Хабаровском крае в числе еще двух претендентов, но он не состоялся. Роснедра признали все поданные документы не соответствующими нормативным требованиям.

Интерес к хабаровским оловянным активам проявляла малазийская Группа «Римбунан Хиджау», которая в России давно занимается лесом и лесопереработкой. В ее активе есть и объекты горнорудного бизнеса, в том числе оловянные россыпи, правда за пределами России. Но и ей пока не удалось получить оловорудное месторождение на Дальнем Востоке.

Аналитики признают, что наиболее вероятными из иностранных претендентов на горнорудные объекты Дальнего Востока все-таки остаются китайцы. И в ближайшей перспективе одними из таких объектов для инвестиций может стать Соболиное месторождение олова в Хабаровском крае и Зимнее оловополиметаллическое в Приморье, на которые есть вероятность провести в этом году повторные аукционы.

– Оловянная тема сейчас весьма актуальна, – считает руководитель Дальнедра Александр БОЙКО. – Во всяком случае, как российские, так и иностранные инвесторы готовы к тому, чтобы провести ревизию имеющихся в регионе перспективных объектов и горных площадей, чтобы понять, где можно рентабельно добывать олово.

Надежда ВОРОНЦОВА, "Дальневосточный капитал".