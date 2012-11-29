Вступление России в ВТО ничем не грозит

Своими взглядами на последствия вступления РФ во Всемирную торговую организацию с «ДК» поделился научный заместитель директора Института экономических исследований ДВО РАН Александр ГОРЮНОВ.

– Александр Павлович, чем «грозит» России вступление в ВТО?

– По большому счету, ничем не грозит. Поскольку стремление в ВТО у нас было целенаправленным и многолетним, мы почти полностью адаптировали под требования организации свою внешнеэкономическую деятельность. Да и в целом у нас, в отличие от того же Китая, где также были большие опасения по поводу вступления в ВТО, гораздо более либеральный экономический режим. Не являясь членами ВТО, мы давно удовлетворяем всем основным требованиям, предъявляемым к странам-участницам. Поэтому ожидать каких-то серьезных перемен в связи с подписанием протокола не приходится. Даже если и возможны в ближайшие месяцы какие-то большие проблемы, то со вступлением в ВТО они будут связаны очень слабо.

Основная проблема для нас – не вступление в ВТО и не дальнейшая либерализация экономики, а несоответствие внутриэкономической политики внешнеэкономической политике государства. Вообще-то, интеграция страны в мировую экономику предполагает развитие собственной промышленной базы, чтобы было с чем выходить на глобальные рынки. ВТО и нефть, газ, лес – вещи не сильно связанные. Организация создавалась ради обмена продукцией глубокой переработки.

– Но ниши торговли готовой продукцией уже заняты.

– Еще раз скажу: для торговли сырьем ВТО не нужно. Мы как торговали без членства в организации нефтью, газом, углем, рыбой, лесом – так и будем торговать после вступления. А рынки сбыта продукции переработки, во-первых, поделены всегда – и 100 лет назад, и сейчас, но позиции и количество игроков на них постоянно меняются, разнообразие продукции постоянно растет; а во-вторых, у нас есть неплохие шансы встроиться в ниши поставки товаров среднего передела.

И опасность от ВТО исходит не для машиностроительных отраслей или перерабатывающих производств разной степени передела, а для сельского хозяйства. Но и здесь предпосылок к заметному ухудшению ситуации нет. Вот, снижаются пошлины на свинину. Все боятся, что сейчас Китай завалит Россию дешевым мясом. Но посмотрите на ситуацию шире. В самом Китае пошлины на импорт этой же продукции для стран, не имеющих членства ВТО, составляют 90%. А члены ВТО имеют возможность поставлять свинину в КНР по пошлине в 20%. Россия держала пошлины на импорт свинины в 65%, теперь опускает до 25%. Причем и это снижение запланировано только к 2020-му году. Если сравнивать с Китаем, мы имеем преимущество в поставках мяса перед этой страной – нам дешевле поставлять свинину в КНР, чем китайцам в РФ.

– У нас же нет свинины для продажи в Китай…

– В этом-то и заключается основная проблема. Их свиноводство развито, а наше – нет. Если бы мы сумели за прошедшие годы переговоров о вступлении в ВТО вывести из упадка нашу мясную промышленность и нарастить объемы производства, достаточные для экспорта на китайский рынок, то не Россия, а Китай ждал бы с опаской вступления в силу нашего протокола о присоединении.

Но и сейчас есть два направления, в которых можно действовать, чтобы предотвратить затоваривание потребительского рынка китайской свининой. Первое – институциональное, второе – инвестиционное. Инвестиционное – это развитие мясной промышленности с конечной целью выхода на китайский рынок. Институциональное – создание условий для привлечения инвестиций в то же свиноводство или любые другие отрасли, создания условий для деятельности предприятий, формирующих конкурентные цены их продукции. Тогда вступление в ВТО даст не убытки, а значительную прибыль. Любые преимущества сопровождаются недостатками. Речь идет о том, чтобы пытаться максимизировать свои преимущества и минимизировать свои недостатки.

– Разве ВТО не ограничивает меры институциональной поддержки собственного производства?

– Проблема нетарифных ограничений выглядит сложнее. На первый взгляд, все «чисто» и никаких подводных камней вроде бы нет. Но для того чтобы точно знать, какие требования могут прийти в противоречие с существующим внутренним законодательством РФ, надо провести глубокий анализ возможности функционирования действующих законов и нормативных актов в рамках требований ВТО, чтобы потом не возникло никаких «сюрпризов». Насколько я знаю, до сих пор этого сделано не было. Хотя период приведения в соответствие наших внутренних законов к нормам ВТО продлен до 2020 года, медлить с этим не стоит.

– Как, на ваш взгляд, отреагирует на вступление в ВТО экономика Дальнего Востока?

– По нашим расчетам, на Дальнем Востоке вступление в ВТО практически никак не отразится на экономике. Все имеющиеся небольшие минусы уравновешиваются незначительными плюсами. Незначительно пострадать может сельское хозяйство, а немного выиграть – промышленность. Потери и приобретения могут составить доли процента.

На экспорте сырья новое положение никак не отразится. Россия почти втрое повышает тарифные квоты на экспорт леса, введение которых оговорено в протоколе о вступлении в ВТО, – это объем леса, который мы обязаны продавать по минимальным экспортным пошлинам. Но минимальная пошлина – 25%. Этот уровень действует и сейчас. Значительного увеличения вывоза древесины с Дальнего Востока ожидать также не приходится – рынок потребления сжался, да и доступная лесосека используется активно, а в разработку труднодоступных участков потребуются значительные вложения.

Области нефти и газа ВТО не коснется вообще. Насколько я помню, в соглашениях ничего не говорится о том, в каком режиме будут осуществляться поставки этого сырья, экспортные пошлины остаются на прежнем уровне.

Поскольку импортозамещающего производства на Дальнем Востоке нет, в этой сфере вступление России в ВТО потерь экономике восточных регионов не принесет. В целом же импортные пошлины снижаются на очень небольшую группу товаров. При этом весьма незначительно – с 15% до 10%. Заметно только снижение пошлин на свинину и вино. И опять же не факт, что появление дешевой мороженой китайской свинины на прилавках дальневосточных магазинов ударит по местным производителям мяса. Сформировавшаяся группа потребителей, покупающих охлажденное местное мясо, не претерпит никаких численных изменений. Люди, привыкшие к качественному товару, не оставят его ради замороженного продукта, пусть и недорогого. А вот для категорий населения, не имеющих возможности брать свежую свинину, снижение цен на мороженую станет источником незначительного роста социального благополучия.

А задача государства заключается в том, чтобы рост доходов населения вел к росту доступности местной продукции, увеличению потребления охлажденного мяса местных сельхозпредприятий. Кроме того, отсутствие и дороговизна свинины все последние годы является одним из главных тормозов развития мясоперерабатывающей промышленности в Хабаровском крае, например. Теперь этот ограничитель будет снят.

– Могут ли правила ВТО помешать введению особых налоговых режимов на Дальнем Востоке?

– Все зависит от того, как оформить налоговые льготы. Возможность введения особых налоговых зон в организации предусмотрена. Насколько я помню, там также нет территориальных ограничений по их размещению. Есть одно основное требование – чтобы при предоставлении льгот не пострадали действующие на территории иностранные компании, чтобы они также попадали в этот налоговый режим. Если даже возникнут какие-то обоснованные претензии к России со стороны других членов ВТО по поводу снижения налогов, можно это обойти, например, провести это как передачу полномочий на региональный уровень и как инициативу субъекта Федерации. Весь северо-восточный Китай работает в режиме преференций и никаких претензий от ВТО не имеет.

Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал».