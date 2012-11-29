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"Аэрофлот" выбирает базовую компанию для дальневосточного авиаперевозчика
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Совет директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" 29 ноября рассмотрит вопрос о состоянии дел в ОАО "Владивосток Авиа", входит в группу компаний "Аэрофлот" с 2011 года).
Как стало известно "ЗР", на заседании совета директоров также планируется заслушать информацию генерального директора ОАО "Сахалинские авиатрассы" (САТ) Константина СУХОРЕБРИКА о вариантах создания дальневосточного регионального авиаперевозчика на базе САТ. Ранее сахалинцы вроде бы как заручились поддержкой министра РФ по развитию Дальнего Востока – полпреда Виктора ИШАЕВА.
Напомним, что "Аэфролот" еще не определился с авиакомпанией, которая станет базовой для регионального авиаперевозчика. Наряду с САТ рассматривается и вариант ОАО "Владивосток Авиа". В пользу приморской компании – базирование в новом аэропорте, наличие современного воздушного флота и опыт работы на рынке. У САТ, как говорится, "есть желание, но мало возможностей".
В группу "Аэрофлот", помимо самого перевозчика, входят авиакомпании: "Россия", "Оренбургские авиалинии", "Сахалинские авиатрассы", "Владивосток Авиа" и авиакомпания "Донавиа".
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
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