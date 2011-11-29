Особенности массового подбора кадров

Массовый подбор персонала в компании, на первый взгляд, не влечет особых проблем. Создал массовый поток соискателей и выбирай из них наиболее подходящих.

Однако проект массового подбора персонала имеет свои закономерности, учет которых позволит избежать довольно распространенных ошибок. Как правило, ошибки эти связаны с неэффективным проведением рекламной кампании, от которой в основном и зависит конечный результат, пишет "Кадровик.ru".

Андрей МЕСЕЧКО, PR-директор компании Pride Consulting Group:

- Очевидно, что поиск неквалифицированных рабочих, студентов в колл-центр, продавцов-кассиров в торговый центр и комплектование отдела продаж имеют свои особенности.

Так, планируя размещение объявления о вакансии, необходимо учитывать привычку аудитории получать информацию из тех или иных источников. Поэтому в зависимости от аудитории актуальными будут объявления в транспорте и на досках объявлений, раздача листовок, публикации в специализированных изданиях или размещение в Интернете. Если компания-работодатель мало известна на рынке вообще или на региональном рынке в частности, ей придется уделить внимание формированию благоприятного имиджа как работодателя.

В разгар «сезона», когда открывается большое количество временных вакансий, найти нужное количество сотрудников сложнее, поскольку большая часть потенциальных работников уже трудоустроена. Поэтому позаботиться о наборе персонала в бизнесе, зависящем от «сезона», необходимо заранее.

Критерием эффективности рекламной кампании при массовом подборе могут служить такие показатели, как стоимость приглашения на собеседование и стоимость найма.

Нина МУЛЕВА, руководитель отдела лизинга и аутстаффинга персонала, EMG Professionals:

- Чтобы рекламная кампания была максимально эффективной и принесла нужный результат, очень важно перед стартом продумать и сформулировать ее концепцию. Для этого необходимо четко представлять целевую группу, на которую она будет ориентирована, и, уже отталкиваясь от этого, определить место размещения и вид рекламы, которая будет обращена к людям.

Например, если вам необходимо найти большое количество молодых, активных, хорошо владеющих компьютером сотрудников, то самой эффективной будет рекламная кампания в Интернете, например на сайтах работы, социальных сетях и профильных форумах.

При этом крайне важно отслеживать на протяжении всего проекта эффективность рекламной кампании, чтобы при необходимости в нее можно было вносить какие-либо корректировки. Например, при проведении собеседований с соискателями по телефону обязательно уточнять, откуда они узнали о размещенной вакансии. При этом желательно вести статистику, по какой рекламной кампании звонят больше, а по какой, например, приходят кандидаты более подходящие на вакансию.

Не менее важным является и отладка процесса рекрутмента в отделе. По опыту EMG Professionals хочу отметить, что массовый подбор происходит значительно более эффективно, если над ним работает не весь отдел рекрутмента, а специальная проектная группа, которая сосредотачивает свою работу только на одном проекте. Это позволяет максимально быстро отладить процесс отбора кандидатов, четко представлять все особенности проекта и поддерживать необходимую скорость подбора.

Мария МАРГУЛИС, генеральный директор агентства «1000 кадров»:

- Концепция, состав и количество СМИ определяются теми позициями, на которые ориентирована кампания. Чем больше и быстрее нужно привлечь кандидатов, тем больше крупных и привлекательных модулей нужно разместить. Объявления должны быть в первую очередь привлекательными. То есть выделяться на фоне большого количества разных объявлений, не быть перегруженным информацией, чем-то приковывать внимание и побуждать интересных кандидатов обратиться в компанию.

Обычно в течение массового проекта мониторинг откликов проводится практически на каждодневной основе. Если какой-то ресурс не работает в течение двух недель, его быстро нужно заменить другим. Как правило, порядка 70-80% всех откликов приносит 1-3 ресурса, другие ресурсы могут приносить 2-4% обращений каждый. Но и эти отклики важны, как принято считать в нашей сфере. Важно помнить, что меняются и сами источники, и отношение к ним кандидатов, поэтому то, что работало или не работало, например, пару лет назад, может показать совершенно иную эффективность сейчас.