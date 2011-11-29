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Время на работу регламентировано в большинстве дальневосточных компаний
По результатам опроса, проведенного службой исследований компании HeadHunter, у 75% дальневосточных работодателей в компании жестко регламентированы часы прихода на работу, примерно в половине опрошенных компаний (52%) регламентировано также время ухода с работы. В каждой третьей компании на обед отводится строго определенное время, например, только 30 минут или только час. Часы обеда жестко ограничивают сотрудникам 21% работодателей.
Жесткую регламентацию в часах прихода на работу большинство работодателей объясняет вопросами эффективной коммуникации (59%), мотивации и стимулирования сотрудников (31%). Те работодатели, кто установил для своих сотрудников плавающие часы прихода на работу, уверены, что это мотивирует персонал работать лучше (40%). Каждая четвертая компания, где регламентация на приход отменена, руководствуется тем, что у каждого сотрудника есть свои «эффективные» часы работы.
Интересно, что сами сотрудники, у кого регламентировано время начала рабочего дня, в большинстве своем (52%) считают, что это оправданно. В то же время 27% дальневосточников с радостью отказались бы от подобной практики. По их словам, если бы руководство перешло на плавающий график, их производительность труда увеличилась бы.
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