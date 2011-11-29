Трудоголиков больше всего среди юристов и секретарей

Практически каждый человек, имеющий работу, рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда работодатель просит остаться после окончания трудового дня и поработать сверх нормы. При этом оплатить сверхурочные их руководство не может или не хочет.



По просьбе портала Slon.ru Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru решил выяснить, работники каких специальностей готовы посвятить неоплачиваемой работе вечер, а может, и все выходные, а кто, напротив, не считает нужным входить в положение руководства и перерабатывать за идею.

Наиболее «сговорчивыми» сотрудниками оказались, как ни странно, юристы. Казалось бы, уж они-то компетентны в вопросах трудового права и при желании могут ответить на просьбу работодателя жёстким отказом. Однако поработать в неурочное время без дополнительной оплаты готовы более половины опрошенных нами юристов (51%). Не слишком сильно отстают от них экономисты, среди которых энтузиастов-трудоголиков почти половина (48%). Возможно, юристы и экономисты демонстрируют повышенную лояльность работодателю в подобных ситуациях по той причине, что поиск новой работы для них довольно проблематичен. Количество соискателей в этих сегментах рынка труда значительно превышает число вакансий, поэтому специалисты по экономике и праву, как правило, держатся за имеющуюся работу.

Не пугают неоплачиваемые переработки и секретарей: бесплатно трудиться по окончании рабочего дня готовы 46% из них. «У меня замечательный шеф, для него я и в выходные могу выйти без дополнительной платы!» - уверяет один из респондентов.