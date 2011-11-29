www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.58 р. 100 JPY: 58.08 р.
EUR: 74.99 р. 10 CNY: 95.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Кадровый вопрос
Распечатать

Трудоголиков больше всего среди юристов и секретарей

29 Ноября 2011, 11:53 | Дальний Восток

Практически каждый человек, имеющий работу, рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда работодатель просит остаться после окончания трудового дня и поработать сверх нормы. При этом оплатить сверхурочные их руководство не может или не хочет.

По просьбе портала Slon.ru Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru решил выяснить, работники каких специальностей готовы посвятить неоплачиваемой работе вечер, а может, и все выходные, а кто, напротив, не считает нужным входить в положение руководства и перерабатывать за идею.

Наиболее «сговорчивыми» сотрудниками оказались, как ни странно, юристы. Казалось бы, уж они-то компетентны в вопросах трудового права и при желании могут ответить на просьбу работодателя жёстким отказом. Однако поработать в неурочное время без дополнительной оплаты готовы более половины опрошенных нами юристов (51%). Не слишком сильно отстают от них экономисты, среди которых энтузиастов-трудоголиков почти половина (48%). Возможно, юристы и экономисты демонстрируют повышенную лояльность работодателю в подобных ситуациях по той причине, что поиск новой работы для них довольно проблематичен. Количество соискателей в этих сегментах рынка труда значительно превышает число вакансий, поэтому специалисты по экономике и праву, как правило, держатся за имеющуюся работу.

Не пугают неоплачиваемые переработки и секретарей: бесплатно трудиться по окончании рабочего дня готовы 46% из них. «У меня замечательный шеф, для него я и в выходные могу выйти без дополнительной платы!» - уверяет один из респондентов.

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru