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В Токио прошла туристическая биржа

29 Ноября 2011, 11:53 | Дальний Восток

В Токио 22-23 ноября стартовала туристическая биржа Visit Japan Travel Mart-2011. Участие в мероприятии в этом году приняли 372 организации, которые представили туристический потенциал Страны восходящего солнца, пишет PrimaMedia.

Новые маршруты по Японии будут оценивать представители 269 компаний из разных стран - Англии, США, Канады, Китая, Республики Корея, Италии, Франции, Германии, России и т.д. Накануне открытия биржи в поездку по Японии с «инспекцией» отправились первые три группы, в составе которых около 90 человек из разных уголков планеты. Маршруты - острова Окинава, Кюсю и «золотой треугольник», вершинами которого являются Токио, Киото и Осака. После поездки участники по 5-балльной системе отметят качество услуг - сервис в отелях, встречу в аэропорту, трансфер, актуальность и востребованность программы.

Побывав с инспекцией, Егор БУРЛОВ, представитель компании Iris Tour (Хабаровск), считает, что отдых на Окинаве придется по вкусу семейным парам, молодоженам и семьям с детьми: «Жители Дальнего Востока уже подробно изучили курорты Таиланда и Малайзии, Хайнаня и Вьетнама. Можно сменить приоритеты, но при этом соединить в одном туре своеобразие японских мегаполисов и уникальность Окинавы. Этот архипелаг - родина каратэ, чем не повод для событийного туризма? А еще здесь неповторимая тропическая растительность и теплое море».

Автор: ИА PrimaMedia.Ru
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