Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Корея стремится стать центром проведения конференций
Корея активно стремится войти в мировую пятерку ведущих стран – центров проведения конференций. 2012 год объявлен министерством туризма и Национальной организацией туризма Кореи Годом проведения конференций в Корее 2012 Korea Convention Year.
Все мероприятия, встречи и туры в Республику Корея в период с 2012–2015 гг. получат максимальную государственную поддержку.
По данным Союза Международных Ассоциаций, с 2000 по 2011 гг. Республика Корея стала 8-й страной по количеству проведенных встреч, мероприятий и подписанных соглашений. По сравнению с 2009 г. это количество в прошлом году увеличилось на 34% - до 464 мероприятий. Как сообщили в НОТК, в течение 2012 года правительственная поддержка мероприятий увеличится в два раза. Будут предложены скидки до 30% на конференц-залы и до 40% на номера в отеля. Для мероприятий с 500 участниками из Азиатского региона и более, со стороны авиакомпаний KOREAN AIR и ASIANA AIRLINES будут организованы скидки на авиаперелеты.
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- Приморский филиал РАНХиГС объявляет курс Express MBA
- Якутия выбирает "цифру"
- Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской
- Дальневосточная железная дорога: к каждому клиенту - свой подход
- Георгий Шперлинг: Газовые сети Дальнего Востока прирастают сотнями километров
- Андрей Левыкин: Перед дальневосточными городами открываются цифровые возможности
- Сахалин решил не ждать моста
- Сахалин принимал "золоторукую" молодежь
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- Водителей могут лишить водительского удостоверения из-за простых болтов
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- В Хабаровском крае вспомнили о проекте строительства автомобильной дороги вдоль БАМа
- Росрыболовство начинает прием онлайн-заявок на участки под аквакультуру
- Андрей Левыкин: Перед дальневосточными городами открываются цифровые возможности