Корея стремится стать центром проведения конференций

Корея активно стремится войти в мировую пятерку ведущих стран – центров проведения конференций. 2012 год объявлен министерством туризма и Национальной организацией туризма Кореи Годом проведения конференций в Корее 2012 Korea Convention Year.

Все мероприятия, встречи и туры в Республику Корея в период с 2012–2015 гг. получат максимальную государственную поддержку.

По данным Союза Международных Ассоциаций, с 2000 по 2011 гг. Республика Корея стала 8-й страной по количеству проведенных встреч, мероприятий и подписанных соглашений. По сравнению с 2009 г. это количество в прошлом году увеличилось на 34% - до 464 мероприятий. Как сообщили в НОТК, в течение 2012 года правительственная поддержка мероприятий увеличится в два раза. Будут предложены скидки до 30% на конференц-залы и до 40% на номера в отеля. Для мероприятий с 500 участниками из Азиатского региона и более, со стороны авиакомпаний KOREAN AIR и ASIANA AIRLINES будут организованы скидки на авиаперелеты.