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Рыбаки и таможня пошли навстречу друг другу
Тема декларирования заграничного судоремонта рыболовецких судов была поднята деловой газетой «Золотой Рог»
По итогам совещания между ДВТУ и рыбаками на тему декларирования судоремонта создано сразу две рабочих группы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Напомним, что тема декларирования заграничного судоремонта рыболовецких судов, поднятая деловой газетой «Золотой Рог», вылилась в проведении руководством ДВТУ круглых столов не только во Владивостоке, но и в других субъектах ДФО. Встречи таможни и рыбаков представители бизнеса оценили как движение навстречу.
Одна из рабочих групп будет работать с сотрудниками таможни, другая рабочая группа будет работать вместе с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Приморском крае Мариной ШЕМИЛИНОЙ. В состав группы вошел генеральный директор компании «Восток-1» Александра САЙФУЛИН, юрист Ассоциации добытчиков Минтая Наталья КАЗАКОВА, президент АРПП Георгий МАРТЫНОВ.
Виталий МОРОЗОВ.
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