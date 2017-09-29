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Бинбанк зачислил первые стипендии студентам на Дальнем Востоке

29 Сентября 2017, 10:58 | Дальний Восток

Бинбанк провел первое зачисление стипендий на карты 1,5 тысяч первокурсников Амурского государственного университета и Тихоокеанского государственного университета в рамках кампусных проектов.

До конца года еще тысячи студентов и преподавателей этих вузов получат кампусные карты Бинбанка. На данный момент владельцами кампусной карты являются более 100 тысяч студентов и преподавателей ведущих российских вузов, до конца года их количество будет увеличено до 150 тысяч: Бинбанк планирует организовать новые кампусные проекты в ведущих вузах Омска, Перми, Челябинска и Улан-Удэ. Кампусные проекты Бинбанка уже действуют в разных городах — Хабаровске, Новосибирске, Томске, Кемерово, Ульяновске и Йошкар-Оле.

По словам управляющего дальневосточной дирекцией Бинбанка Маргариты Коноваловой: «Банк приступил к активной фазе реализации кампусного проекта в крупнейших вузах Хабаровского края и Амурской области. Студенты и преподаватели получают многофункциональную карту, сочетающую как финансовые, так и нефинансовые сервисы и возможности».

Кампусная карта Бинбанка — это премиальная карта платежной системы Mastercard с технологией бесконтактной оплаты, позволяющей делать покупки в одно касание — картой или смартфоном. Карта является доходной, на остаток по ней начисляется до 5% годовых. Снятие наличных без комиссии доступно в 15,5 тыс. банкоматов Бинбанка и его партнеров по всей стране, а также в устройствах любых других банков в сумме до 30 тыс. рублей в месяц. Программа лояльности «Бинбонус» позволяет получать бонусы за оплату товаров и услуг в разных категориях и возмещать ими совершенные покупки. Карта сочетает в себе несколько функций: помимо обычного платежного средства она может являться пропуском в университет, электронным читательским билетом и ключом доступа к научному оборудованию и информационным системам вуза.

Функционал кампусной карты будет расширяться. В ближайшей перспективе ее можно будет использовать в качестве электронной зачетной книжки. Также Бинбанк завершает разработку мобильного приложения для студентов, которое позволит получить ряд дополнительных сервисов: онлайн-расписание занятий, статус учебных задолженностей, электронный студенческий билет и электронный кошелек, привязанный к кампусной карте.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: кампус  университет  банк  карта  стипендия  бинбанк 



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