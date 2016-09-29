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Японцы распробовали уголь Сахалина
Японская корпорация Sojitz Corporation планирует инвестировать средства в угольные проекты и модернизацию порта Шахтерск на Сахалине. Соглашение об этом на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ) подписали председатель совета директоров «Восточной горнорудной компании» Олег МИСЕВРА и старший управляющий директор японской корпорации Мацумура ХИРОСИ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Sojitz Corporation намерена вложить средства в специальный перегружатель, который будет обслуживать крупные суда типа Panamax (тип контейнеровозов, а также танкеров и других судов, которые обладают максимальными габаритами, позволяющими пройти через шлюзы Панамского канала), не имеющие собственных кранов. Это значительно сократит время их погрузки и вследствие этого дополнительно расширит экспортные возможности для сахалинского угля на японском и корейском рынках.
Партнеры совместно проинвестируют проекты по увеличению добычи угля на территории Углегорского района, а также по его отгрузке на экспорт через порт Шахтерск. Здесь планируется построить выносной причал длиной 1,2 тыс. метров. Он позволит уйти от нынешней рейдовой погрузки судов, уголь на них будет доставлять протяженный транспортер.
Ожидается, что в результате прихода на Сахалин японского инвестора удастся нарастить объемы угледобычи до 10 млн тонн в год.
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