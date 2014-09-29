В Благовещенске открылась выставка "Города-близнецы Китая и России-2014"

19 сентября в столице Амурской области Благовещенске открылась «АмурЭкспоФорум-2014». В выставке приняли участие делегация города Хэйхэ, торговая делегация Китая, делегация «умных городов», экспертов и ученых, делегация предприятий города Далянь и делегация туристического торгового общества всекитайского союза промышленников и торговли. Как сообщает «Экономическая газета провинции Хэйлунцзян», общее количество участников составляет около 300 человек.

Выставка прошла под девизом создание на берегах Амура приграничных «умных» городов. Издательство «Экономической газеты провинции Хэйлунцзян» разместила свой стенд на выставке для распространения информации и привлечения инвестиций проекта «Платформа для распространения информации об экономической деятельности между Китаем и Россией». Данный проект вызвал большой резонанс как у китайских, так и у российских участников выставки.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.