Sakhalin Energy планирует наращивать мощности по производству СПГ

Оператор проекта "Сахалин-2" компания Sakhalin Energy в течение ближайших лет планирует ежегодно наращивать мощности по производству сжиженного природного газа на 1,5%, сообщил на международной конференции "Нефть и газ Сахалина-2011" главный исполнительный директор компании Андрей Галаев.

Завод по производству СПГ Sakhalin Energy был запущен в феврале 2009 года. Его проектная мощность – 9,6 миллиона тонн в год, что эквивалентно 5% мирового производства СПГ, пишет «Энергоньюс».

"Спрос на сжиженный природный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе постоянно растет, поэтому компания планирует наращивать мощности по производству СПГ на 1,5% в год", – сказал Галаев.

"В прошлом году мы произвели и отгрузили более 10 миллионов тонн СПГ и 6 миллионов тонн нефтяной смеси “Витязь”. Наша доля продукции в общем объеме добычи углеводородов на острове в прошлом году составляла более 45% по нефти и более 65% по газу", – сказал Галаев.