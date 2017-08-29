Премьер приехал за рыбой для страны

В Южно-Сахалинске состоялось совещание премьер-министра Дмитрия Медведева с рыбаками региона

Вопросы совершенствования законодательства в сфере рыбного хозяйства и другие острые проблемы обсудил председатель Правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на встрече с руководителями отраслевых предприятий Дальнего Востока в Южно-Сахалинске, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Участники встречи отметили ряд позитивных сдвигов, которые уже происходят на Дальнем Востоке. «Хотел бы поблагодарить от лица рыбаков и российских дальневосточников за те меры господдержки, которые сегодня принимает Правительство. Мы их ощущаем. И в части инвестквот, и в части ТОР, территорий опережающего развития, - это очень действенная мера, и Свободного порта Владивосток. Спасибо», - отметил Сергей ТАРУСОВ, председатель рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина, ставшего резидентом ТОР «Камчатка».

Рыбаки просят послаблений

Представители рыбоперерабатывающих предприятий предложили рассмотреть возможность уточнения ряда механизмов, действующих в отрасли. В частности, было предложено проводить контроль по определению количественного состава улова рыбы на берегу, а не на борту судна в море.

«Допустим, выбрал капитан трал, там 100-200 тонн, он должен с погрешностью в 5% прямо на борту судна в море его определить. Это очень сложно. Я сам в море работал, капитаном был. Действительно, это невероятно тяжело, бывает - попадаешь, бывает - нет. Поэтому просьба, Дмитрий Анатольевич, если возможно, проводить этот контроль непосредственно на берегу, когда суда приходят с уловом на берег. С участием контролирующих органов (это и погранконтроль, и санвласти) определять как объёмный состав, так и видовой состав. По видовому составу у нас тоже существуют жёсткие ограничения, которые требуют до 2% отличать виды улова», - попросил Сергей Тарусов, подчеркнув, что данное решение существенно «облегчит работу рыбакам».

Представитель компании также предложил уточнить механизм использования рыбных квот в обмен на инвестиции. «Часть видов, которые нам Росрыболовство предоставляет в качестве инвестиций, мы ввиду конструктивных особенностей нового судна не сможем осваивать. Поэтому просьба тоже откорректировать и внести изменения, чтобы мы другую часть ресурса, которую новое судно не сможет осваивать, другим собственным флотом осваивали. Чтобы не потерять его и не быть оштрафованными, потому что за невыработку там предполагается штраф», - проинформировал Сергей Тарусов.

Еще один актуальный вопрос, озвученный на встрече, связан со строительством судов. В постановлении Правительства очень жестко обозначены этапы строительства: закладка киля, спуск на воду, установка главного двигателя, приём и сдача судна. Представители предприятий предложили сделать механизм более гибким, установив временной люфт для реализации заявленных обязательств.

Самый актуальный вопрос для рыбаков связан с распределением квот. Как отметил глава Правительства России, в настоящее время существуют два подхода к решению этой задачи. «Один - когда все квоты на каждый объект ложатся, второй - по пакетному принципу. Понимаю те проблемы, которые существуют. Поручение по поводу того, чтобы как минимум обсудить возможные варианты по распределению квот такого рода, я по итогам нашего сегодняшнего совещания Росрыболовству с привлечением вашей организации и вообще всех заинтересованных лиц дам. Обсудите и постарайтесь выработать какой-то оптимальный механизм. Думаю, что это правильно», - подчеркнул Медведев.

Рыба застряла в портах

Вопросы поставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные российские регионы также обсуждались на встрече в Южно-Сахалинске.

«По результатам 2016 года объем перевалки рыбной продукции через российские порты превысил 1,5 млн тонн. Объем поставок увеличился и по железной дороге во внутригосударственном сообщении и составил около 670 тысяч тонн», - отметил зам. министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ.

По словам главы Росрыболовства, для увеличения поставки рыбной продукции с Дальнего Востока необходимо предусмотреть опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, способной предложить качественный сервис по хранению и дистрибуции готовой продукции.

«Мы совместно с «Российскими железными дорогами» в течение 2016 года вели работу по оптимизации схем доставки рыбной продукции. По итогам работы рабочей группы введены в пользование восемь новых скорых поездов со сроками доставки в Центр страны со станций отправления на Дальнем Востоке в течение семи-восьми дней», - рассказал Илья Шестаков.

Для оптимизации управления объектами портовой инфраструктуры в течение последних лет была выстроена и внедрена система договорных отношений, согласно которым практически все ключевые объекты гидротехнических сооружений федеральной собственности переданы арендаторам. «Но что самое важное: мы в договоры аренды включили инвестиционные обязательства по капитальному ремонту и развитию портовой инфраструктуры», - подчеркнул глава Росрыболовства.

Еще один важный вопрос - развитие холодильных мощностей. «У нас их недостаточно. И, конечно, строительство новых, современных холодильных мощностей даст возможность осуществлять хранение у себя, а не за рубежом, в странах АТР. На сегодняшний день в разработке находится два крупных проекта по строительству холодильников в портах региона совокупной емкостью хранения 60 тыс. тонн, что примерно равно 80% существующих мощностей холодильных складов на Дальнем Востоке», - проинформировал Илья Шестаков.

Концепцию пропишут до 2030 года

В Южно-Сахалинске Илья Шестаков сообщил, что Уточненная концепция долгосрочного развития рыбохозяйственного комплекса будет внесена Росрыболовством в Правительство России до 1 ноября.

«Помимо текущих задач отрасль в своем развитии также должна сформировать и долгосрочные цели с учетом требований национальной продовольственной безопасности. В этой связи мы в 2017 году предложили новую концепцию долгосрочного развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Соответствующий проект был рассмотрен на заседании Правительственной комиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса, и с учётом доработки поручено до 1 ноября внести его в Правительство», - заявил глава Росрыболовства.

Цены держать!

Дмитрий Медведев также потребовал следить за динамикой цен на отечественную рыбную продукцию.

«Цены на рыбу и морепродукты более или менее стабильны. Индекс потребительских цен на них в июле этого года к декабрю прошлого года вырос приблизительно на 1,5%. Надо и дальше следить за тем, чтобы не было резких скачков», - сказал Дмитрий Медведев.

Евгений СИДОРОВ.