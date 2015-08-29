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Премьер Медведев утвердил создание ТОР "Камчатка"
Свыше 5,7 миллиарда рублей из федерального бюджета в ближайшие два года будет направлено на создание территории опережающего развития "Камчатка", сообщает деловая газета «Золотой Рог». Премьер- министр подписал постановление о создании ТОР, входящего в состав Елизовского муниципального района, и Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края (корреспондент деловой газеты "Золотой Рог" недавно побывал в зоне действия нового ТОРа на Камчатке). В итоге совокупное количество территорий опережающего развития на Дальнем Востоке достигло восьми.
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры будет идти за счет средств бюджета Камчатского края и муниципалитетов - на это местные власти потратят не менее 2,7 миллиарда рублей.
Ранее министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что по каждому из проектов ТОР в регионе есть свои "якорные инвесторы", среди которых иностранные, и они должны инвестировать в территории около 188 миллиардов рублей.
Официально ТОР "Камчатка" представят на Восточном экономическом форуме во Владивостоке 3-5 сентября. Проект предусматривает создание в крае 8 инвестиционных площадок. В том числе, развитие портово-туристического и агропромышленного направлений.
По словам Александра Боломатова, партнера юридической фирмы "ЮСТ", работающей с корейскими инвесторами, те проявляют повышенный интерес к инвестированию в российскую экономику. "Недавно одна иностранная компания попросила открыть представительство не в Москве и не в Санкт-Петербурге, а в городе Восточной Сибири - Иркутске",- говорит он. Это знак того, что инвесторы рассматривают возможность развития бизнеса поближе к своим границам, с привычными временными характеристиками (нет разницы во времени) и территориальными (лететь 2-3 часа, а не 10). Дальний Восток, по его словам, может многое предложить: территорию, трудовые ресурсы, экономические возможности, рынок товаров и услуг. По его словам, в Корее, Китае, Вьетнаме нет санкций - производство в этих странах или производство на территории России с помощью инвестиций и технологий этих стран позволит успешно реализовывать совместные проекты, особенно в сельскохозяйственной или нефтехимической отрасли.
Фото Дмитрия КУЛИКОВА.
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