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Дальневосточное кольцо России поставили под сомнение во Владивостоке
29 Июля 2018, 17:22 | Дальний Восток
Федеральные эксперты не уверены в перспективах бренда из-за дорогих авиабилетов
Вице-президент Российского Союза туриндустрии Ольга САНАЕВА в ходе обсуждения продвижения бренда Приморского края в рамках всероссийского форума «Тихоокеанский бриз» усомнилась в перспективах развития продвижения бренда «Дальневосточное кольцо России».
«Вы действительно верите в это (Дальневосточное кольцо России) при нынешних ценах на авиабилеты»? – задала Санаева вопрос директору департамента туризма Константину ШЕСТАКОВУ.
Дороговизна авиабилетов – одно из самых актуальных препятствий, которые удерживают туристов от путешествия по всему ДВФО (Приморье, Хабаровск, Сахалин, Камчатка и др.) за один раз. Чтобы позволить себе это удовольствие, на билеты придется потратить более 100 тыс. рублей на человека, к сожалению, даже не все китайские туристы могут себе это позволить. На этом фоне, по мнению Санаевой, единый турпродукт «Дальневосточное кольцо России» может не состояться, и, возможно, было бы актуальнее продвигать каждый регион Дальнего Востока по отдельности.
«Продвижение продукта – это очень важный залог успеха, - считает Санаева. – Однако порой мы уделяем слишком большое внимание продвижению и забываем о продукте. Он должен быть качественным».
По мнению Шестакова, бренд «Дальневосточное кольцо России» имеет высокий потенциал.
«Сегодня Приморский край – лидер по наращиванию объемов въездных турпотоков во всем ДФО, - отметил Шестаков. – Мы хотели бы, чтобы остальные регионы подключались к нашей идее единого бренда. Кроме того, нам необходима поддержка Федерации. Известно, что азиатские туристы относятся всерьез к чему-либо, если видна поддержка на уровне всей страны, то есть – на государственном уровне. Сейчас мы стараемся преодолеть этот стереотип в одиночку».
Еще одно сомнение у федеральных экспертов вызвал перечень стран, для граждан которых разрешен въезд на территорию Свободного порта Владивосток по упрощенной визе. По замечанию пресс-секретаря РСТ Ирины ТЮРИНОЙ, из ряда стран в этом перечне туристы не приезжают, например, граждан КНДР вообще с трудом выпускают из страны.
По словам Шестакова, из 18 стран в перечне реальные рынки – это Китай, Япония и Южная Корея, остальные – «факультатив».
Как добавила в ходе обсуждения Ирина ТЮРИНА, приморские журналисты хуже других работают на продвижение собственного региона. Так, в 2018 году ни один журналистский материал не был представлен на «Медиа-тур» - ежегодный конкурс журналистов, пишущих о туризме.
«К нам приходило множество материалов из других регионов, например, с Камчатской области и, конечно же, с Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, и даже из тех регионов, где развитие туризма не в приоритете. Из Приморского края – ни одного материала», - обозначила Тюрина.
В свою очередь, Константин Шестаков попросил журналистов Приморского края оставить проблемные вопросы для региональной повестки и принять активное участие в продвижении бренда региона на более высоком уровне – федеральном и международном.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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