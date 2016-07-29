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Владивостокский филиал ПГК впервые осуществил перевозку в изотермическом вагоне-термосе
В июле 2016 года Владивостокский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) впервые осуществил перевозку в изотермическом вагоне-термосе 53 тонн скоропортящегося импортного груза – продуктов питания из Южной Кореи. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Для обеспечения комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания перевозки филиал привлек специализированный подвижной состав, обеспечил оформление перевозочных документов, в том числе заявки ГУ-12, а также оплату провозных платежей. Кроме того, в задачу сотрудников филиала входила организация погрузочных работ, крепление запорно-пломбировочных устройств и дальнейшая перевозка груза до места назначения.
В дальнейшем руководство Владивостокского филиала ПГК планирует регулярно осуществлять отправки грузов, требующих поддержания строгого температурного режима.
«Доставка скоропортящихся грузов требует полного контроля перевозки на всех этапах логистической цепочки, четкого соблюдения сроков доставки и гарантии высокого качества обслуживания. Филиал индивидуально подошел к требованиям заказчика и успешно реализовал по сути новую для нас услугу – перевозку в специализированном подвижном составе – вагоне-термосе», – отметил директор Владивостокского филиала ПГК Виктор Осипов.
Груз проследовал со станции Гайдамак Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) на станцию Екатеринбург Свердловской железной дороги.
Для справки: АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В оперировании ПГК – около 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная –в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.
ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.
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