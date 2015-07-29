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ТОРы в Приморье уже заметили

29 Июля 2015, 15:00 | Дальний Восток
Ассоциация индустриальных парков признала перспективными территории опережающего развития региона, пишет деловая газета "Золотой Рог".
 
Территории опережающего развития «Надеждинская» и «Михайловская» Приморского края упомянуты в отраслевом обзоре «Индустриальные парки России», составленном Ассоциацией индустриальных парков России. По информации краевого департамента экономики, приморские ТОРы внесены в раздел «Намерения по созданию индустриальных парков».

«Отраслевой обзор ассоциации в настоящее время единственный документ, в котором представлен комплексный обзор индустриальных парков России. Издание предназначено в первую очередь, для компаний-инвесторов, кредитных, инвестиционно-финансовых организаций.

Наличие в обзоре ТОРов Приморского края говорит об их соответствии требованиям Национального стандарта России «Индустриальные парки. Требования», - подчеркнули специалисты департамента.

Напомним, территория опережающего развития «Надеждинская» в Приморье в числе первых трех ТОРов утверждена к созданию решением председателя правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА 26 июня. Данная площадка предполагает создание мультимодального транспортно-логистического комплекса. ТОР «Михайловская», которая уже одобрена правительственной подкомиссией и ожидает постановления правительства, будет специализироваться на размещении крупных сельскохозяйственных производств и центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции.

Досье "Золотого Рога": Ассоциация индустриальных парков - отраслевая некоммерческая организация, объединяющая большинство индустриальных парков России, а также поставщиков услуг в сфере промстроительства. Ее цель - продвижение общих интересов. Членами АИП являются более 100 юридических лиц, представляющих 65 индустриальных парков на территориях 43 субъектов РФ.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: надеждинская  михайловская  тор 



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