На Курилах ожидается извержение инвестиций

Новая федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы» тянет на 70 миллиардов рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В течение ближайших 10 лет Курильские острова должны получить почти 70 млрд рублей инвестиций, из которых порядка 28 млрд предстоит найти в федеральном бюджете, эти цифры стали известны деловой газете «Золотой Рог» из стенограммы заседания правительства РФ, которое было посвящено обсуждению проекта федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы».

Для Курил это уже третья программа развития, первая в числе всего трех подобных программ носила статус президентской. Однако это не стало гарантией того, что все планировавшееся по улучшению жизни на островах будет выполнено. Она была профинансирована всего на 40%. Наверное, именно последствия выполнения той первой программы и видел премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ, который поделился с членами правительства своими воспоминаниями:

- Когда я первый раз туда попал, это производило впечатление послевоенного какого-то места, с брошенными единицами нашего оружия, с абсолютно разрушенной инфраструктурой, домами, - все было безобразно. Сейчас все выглядит иначе.

Вторая программа завершается в этом году, и благодаря более полноценному ее финансированию, прежде всего из областного бюджета, на островах удалось как-то решить накопившиеся проблемы. Основные инвестиции были сделаны в инфраструктуру, прежде всего транспортную. Был построен аэропорт на острове Итуруп, реконструирован аэропорт Менделеево на острове Кунашир, построены вертолетные площадки на островах Парамушир и Шикотан. Реконструировано четыре портопункта.

И эти инвестиции будут продолжены, премьер обозначил это первоочередной задачей. «Все, кто там бывал, знают: туда далеко не просто добраться с первого раза, приходится иногда ждать несколько суток», - вновь поделился впечатлениями Дмитрий Медведев. Теперь, по его словам, акцент будет сделан на обновление парка вертолетов, морских судов, будут «реконструированы ряд портовых сооружений и, конечно, автомобильные дороги, которые там вообще впервые появились в последние пять-семь лет», усилил значимость преобразований руководитель правительства.

К этому можно добавить, что на Курильских островах немало сделано для улучшения инженерной инфраструктуры ЖКХ, социальной сферы - построены детские сады, больницы. Одну из них, на Шикотане, буквально на днях открывала министр здравоохранения Вероника СКВОРЦОВА.

- Это участковая больница, прекрасно оснащенная, полностью укомплектованная кадрами. Диспансеризация проводится тотально всего населения острова - это 3600 человек, - поделилась она с членами правительства своим удовлетворением от поездки на Курилы.

Тем временем Курилы стали полигоном и для отработки уникальных проектов по использованию нетрадиционных источников энергии: малые гидроэлектростанции на острове Парамушир, геотермальные электростанции «Менделеевская» и «Океанская».

Цель новой программы - еще больше улучшить условия жизни людей на островах, чтобы сюда приехали новые жители, чтобы все были обеспечены работой и всеми благами цивилизации. Развивать планируется рыбохозяйственный комплекс, горную отрасль, аграрный сектор (чтобы сами себя свежей продукцией кормили), туризм.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА раскрыл перед членами правительства все карты: сколько, чего, в какие сроки произойдет на российских Курилах и на что планируется потратить почти 70 млрд рублей, наличие которых, несмотря на всеобщее одобрение курильской программы, пока, заметим, остается под вопросом.

На первых порах, как и в случае с завершающейся второй программой, главным бюджетным инвестором выступит Сахалинская область. Александр Галушка подчеркнул заслуги правительства области в деле развития островов.

- Хотел бы обратить внимание, что регион в большей степени, чем Федерация, финансирует эту федеральную целевую программу, что, в общем-то, даже немножко не характерно для ФЦП, причем в первые два года реализации этой программы 87% бюджетного финансирования будет предоставлено именно Сахалинской областью. Отмечу, что такая позиция регионального правительства позволит уже в 2016 году начать практическую реализацию программы и вложить около 6 млрд рублей.

По словам врио губернатора области Олега КОЖЕМЯКО, и в третью программу развития Курил область вложится по крупному - из обозначенных 70 млрд рублей, деньги областного бюджета за все годы ее реализации составят 32 млрд. А на следующие 2016-17 годы придется пик ее финансирования.

Что касается федерального бюджета, то деньги предстоит пошукать, о чем напрямую заявил министр финансов Антон СИЛУАНОВ:

- По ресурсному обеспечению хотел пару слов сказать. У нас в тех лимитах, с которыми мы работаем сейчас по бюджету 2016-2018 годов, этой программы пока нет, поэтому я хотел бы попросить дать нам вместе с Минвостоком поручение проработать вопрос об источниках финансирования в 2018 году. В первую очередь речь идет именно о 2018-м и последующих годах, с тем чтобы в рамках ресурсов, которые мы определили…

- А в 2016 году там есть, запланированы деньги? - поинтересовался премьер.

- В 2016 году там небольшие суммы - 32 млн рублей буквально за счет федерального бюджета. Чуть больше в 2017 году, но основные объемы начинаются с 2018 года - 6,7 млрд рублей, - пояснил министр финансов.

Тем не менее стоит задача ускоренного развития Курильских островов. И тут на помощь в привлечении инвесторов должен прийти такой механизм, как ТОР.

По словам врио губернатора, самая звучная тема для экономики островов - рыбная. Где, как не на Курилах, развивать этот бизнес. Но не только.

- Еще на развитие туристического комплекса хотелось бы обратить внимание. Это огромный, не поднятый пласт целины, имеющий колоссальные перспективы, ведь практически каждый россиянин мечтает побывать на Курилах, на краю земли, поймать великолепного палтуса, посмотреть на очертания соседних государств, - соблазнял Олег Кожемяко.

Редакция деловой газеты «Золотой Рог» этим призывам поддалась. Надо ехать на Курилы.

Лариса ЛАРИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.