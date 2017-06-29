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В ТОРах и СПВ контрольно-надзорная деятельность будет осуществляться по–новому

29 Июня 2017, 16:25 | Дальний Восток

Свыше 130 тысяч всевозможных проверок в отношении предпринимателей было проведено на Дальнем Востоке за последние 2,5 года.

Практически во всех субъектах ДФО контролирующими органами нарушаются специальные требования проведения проверок юридических лиц, работающих в пределах территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.

Об этом заявил генеральный прокурор РФ Юрий ЧАЙКА в  ходе совместного заседания коллегий  Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока «О состоянии законности  в сфере защиты прав инвесторов и предпринимателей на территории Дальневосточного федерального округа».

По словам генпрокурора, в Приморском крае службы Роспотребнадзора, МЧС, государственной трудовой инспекции проверяли предпринимателей, не получив обязательного согласования в Минвостокразвития. В ряде регионах (Приморский край, Республика Саха (Якутия) и  Амурская область) представители бизнеса сталкиваются  с различными бюрократическими препонами при предоставлении земельных участков.

«Полгода рассматривалось заявление резидента Свободного порта Владивосток о предоставлении земли для создания транспортно –логистического комплекса. Договор аренды был направлен инвестору лишь  в ходе проверки генпрокуратуры РФ. – привел один из примеров Юрий Чайка.

В генпрокуратуре РФ обратили внимание на то, что в большинстве регионах ДФО в государственном кадастре недвижимости отсутствуют сведения о границах земельных участках, при постановке на кадастровый учет предпринимателям отказывают необоснованно, информация о свободных земучастках недоступна.

Напомним, сегодня в Хабаровске состоялась третья совместная коллегия Генпрокуратуры РФ и Минвостокразвития. Первое заседание касалось новых механизмов развития Дальнего Востока, созданных по решениям Президента России В.В..Путина. В результате создана и эффективно работает межведомственная рабочая группа по соблюдению законодательства территорий опережающего развития.

На втором заседании  обсуждалось развитие рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. По результатам  создана и  эффективно работает совместная площадка по декриминализации и устранению избыточных административных барьеров в рыбной отрасли.

Предмет сегодняшней коллегии – защита  инвесторов Дальнего Востока.

«Сегодня политика развития Дальнего Востока, которая провозглашена и проводится Президентом России В.В.Путиным, в целом ряде случаев игнорируется в работе контрольно-надзорных органов. А в ряде случаев  – прямо ей противоречит, - заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. -  В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева совместно с Минэкономразвития России разработаны предложения о новой организации контрольно-надзорной деятельности в территориях опережающего развития.

Ее суть в предоставлении возможности инвестору Дальнего Востока выбора между действующим режимом контроля (надзора) и специальным.

Специальный режим – это самостоятельная оценка инвестором соответствия контролируемых процессов установленным требованиям. Если он принимает на себя такие обязательства и заключает соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока – в его отношении плановые проверки проводиться не будут. В случае выявления нарушения инвестором контролируемых норм такой режим прекращается.

В ближайшие дни эти предложения в установленном порядке поступят в Правительство Российской Федерации.

Сегодня по решению Правительства Российской Федерации внедряется риск-ориентированный подход при организации и осуществлении контроля предпринимательской деятельности.

Мировой опыт использования риск-ориентированного подхода свидетельствует, что его применение позволяет сократить общее количество проверок от 30 до 90 %, а отдельные категории бизнеса и вовсе освободить от необходимости прохождения плановых проверок. При этом обеспечивается сохранение или даже повышение уровня безопасности в подконтрольной сфере.

Полноформатный переход на риск-ориентированную модель всех контрольно-надзорных органов в стране должен состояться в 2018 году.

Кроме того, на заседании коллегий говорилось о необходимости прокурорам регионов Дальнего Востока на постоянной основе вести контроль организации проверок резидентов. При этом надзорные органы должны обращать внимание   на соблюдение требований по  обязательному согласованию проверок с Минвостокразвития России, сроков их проведения, а также размещению обязательной информации в Едином реестре проверок.

Вера КАЛИНИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: спв  чайка  прокуратура  тосэр  Трутнев  Галушка 



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