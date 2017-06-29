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В Приморье муниципалитет хотел делегировать свои полномочия на стороннюю организацию
Для этого даже был организован открытый конкурс, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Арбитражный суд Приморского края рассмотрел иск первого заместителя прокурора края о признании недействительными открытого конкурса на право получения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Арсеньевского городского округа и заключенного по его итогам договора на право оказания услуг похоронного дела на территории городского округа и содержанию территории кладбищ.
По условиям договора глава крестьянского хозяйства наделен полномочиями специализированной службы по вопросам похоронного дела. Хозяйствующему субъекту фактически переданы обязательства по оказанию услуг по погребению умерших на территории Арсеньевского городского округа, а также выполнению мероприятий по содержанию территории городских кладбищ.
Поводом для обращения в суд явились результаты проверки, проведенной прокуратурой г. Арсеньева, в ходе которой в действиях администрации городского округа выявлены нарушения требований Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Органы местного самоуправления не наделены правом присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских хозяйств, так как Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации» не предоставляет органам местного самоуправления права делегировать сторонним организациям функции, которые могут осуществляться только организациями, создаваемыми органами местного самоуправления.
Присвоение статуса специализированной службы коммерческой организации либо индивидуальному предпринимателю, определенным на конкурсной основе, не является созданием муниципального учреждения или предприятия.
Судебный акт в законную силу не вступил.
Иван КРЫШАН.
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