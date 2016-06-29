Вексельберг добрался до приморской энергетики

Меткомбанк, основным бенефициаром которого является Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ, стал акционером ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в холдинг «РАО ЭС Востока». Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Банк получил право распоряжаться 1 млрд 85 млн 58 тыс. 539 акций ДЭК, что составляет 6,3% уставного капитала общества. Сделка была закрыта 10 июня.

ПАО "ДЭК" является гарантирующим поставщиком и единым закупщиком электроэнергии во II неценовой зоне, работает в составе ПАО «РАО ЭС Востока», основной акционер которого - ПАО «РусГидро».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.