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АЭС спустят на воду
Плавучие атомные теплоэлектростанции малой мощности (АТЭС ММ) будут востребованы в 11 регионах России, прежде всего, это Архангельская область (Северодвинск), Камчатка (Вилючинск), Чукотка, Якутия, Красноярский и Приморские края. Как сообщил журналистам 13 июня и. о. генерального директора концерна "Росэнергоатом" Сергей ОБОЗОВ, решение о строительстве там плавучих АЭС будет принято после запуска проекта по созданию референтной АТЭС ММ в Северодвинске Архангельской области.
Как сообщалось, старт проекту дан 14 июня, после подписания договоров о строительстве самой станции и инфраструктуры.
Необходимость строительства АТЭС ММ пояснил Обозов продиктована дефицитом энергомощностей в отдаленных районах страны, где вместе с тем существует потребность в ресурсе при добыче полезных ископаемых, развитии Северного морского пути, укреплении обороноспособности страны. Строительство плавучей АТЭС ММ требует меньше затрат, чем создание стационарной атомной станции, так как ранее, при строительстве атомных подлодок и ледоколов, были отработаны технологии модульно-агрегатного строительства, которые и будут использоваться при работе над проектом плавучей АТЭС. Безопасность данных технологий подтверждается значительным - почти 40 лет - сроком практически безаварийно, эксплуатации атомных ледоколов.
Проект уже вызывает интерес иностранных государств, отметил Сергей Обозов, так как АТЭС ММ может быть использована для опреснения воды. 10 государств, в том числе Индонезия, Китай, Египет уже обратились к российской стороне с готовностью рассмотреть проект строительства плавучей АЭС. В свою очередь Китай проявляет заинтересованность в создании совместного предприятия для освоения рынка опреснения воды после ввода в эксплуатацию референтной плавучей АТЭС в Северодвинске.
Финансирование строительства объектов малой энергетики, по мнению руководителя концерна, на первоначальном этапе будет частично осуществляться за счет федбюджета, в дальнейшем проекты могут стать полностью коммерческими. При строительстве плавучих АТЭС за рубежом собственником объекта, вероятнее всего, останется Россия. Как ранее сообщало ИА REGNUM, первую в мире плавучую АТЭС ММ планируется ввести в строй осенью 2010 года в Северодвинске.
Стоимость строительства станции составит 9,1 млрд руб. ($337 млн). Мощность станции при работе в теплофикационном режиме составит 48,6 МВт в час и 146,8 Гкал в час. Срок окупаемости станции - 11-12 лет.
Правда, глава "Камчатскэнерго" Виктор ЛУЗИН уже поспешил заверить, что мощностей ОАО "Камчатскэнерго" на сегодняшней день достаточно для покрытия всех нагрузок на полуострове, и никакие плавучие атомные станции на полуострове не нужны. Столь быстрый ответ некоторые наблюдатели связали с тем, что энергетики не хотят видеть под боком потенциальных конкурентов, ведь себестоимость атомной энергии всегда была меньше "традиционной". И в случае появления у дальневосточных берегов плавучих АЭС региональным энергетикам придется по-новому выстраивать всю схему ценообразования.
«Золотой Рог».
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