Промпроизводство в Японии в мае выросло на 5,7%

Объем промышленного производства в Японии в мае 2011 года вырос на 5,7% относительно апреля. Такие предварительные данные обнародовало Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Рост показателя стал самым сильным с 1953 года.

Представленные данные оказались лучше, чем прогнозировали аналитики, опрошенные агентством Bloomberg (они ожидали увидеть прирост на 5,5%).

Наиболее существенный рост отмечен в транспортной отрасли Японии (к ней относится, в частности, автомобильная промышленность): показатель повысился на 36% в месячном выражении. В последний раз объемы производства в этой отрасли увеличивались так стремительно в 1998 году, сообщает BFM.ru.