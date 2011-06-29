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Фасадные технологии не стоят на месте

29 Июня 2011, 00:53 | Дальний Восток

Чтобы городские улицы выглядели более приветливо и привлекательно, необходимо больше уделять внимания такому виду работ, как отделка фасадов. Сейчас все большую популярность набирает установка навесных вентилируемых фасадов.

Дерево, камень, кирпич и бетон - все это материалы, из которых мы привыкли строить свои жилища. Получаются они крепкими и долговечными. Но, к сожалению, деревянные дома теряют свой первозданный облик уже по истечении года, фасады каменных и кирпичных построек «живут» немногим дольше. А ведь фасад является лицом владельца здания.

Навесной фасад и его отделка – это целое искусство, которое включает разнообразные направления и стили. Композитные панели (фасадные панели) являются одним из лучших материалов, с помощью которых производится отделка фасадов. Это прочный, удобный и функциональный материал, который обладает превосходными техническими характеристиками, отделка навесных фасадов зданий композитом становится простой и быстрой работой. Монтаж и отделка фасадов фасадными панелями придает старым зданиям современный внешний вид, при этом улучшая их теплоизоляционные характеристики.

Сегодня развитие технологий способствовало созданию такого материала, который не подвержен старению и влиянию погодных условий, и имя ему Алюкобонд. Материал Alucobond представляет собой алюминиевые композитные панели, используемые специально для отделки и защиты фасадов зданий от негативных влияний окружающей среды. Подобный композит позволит сэкономить значительные средства на поддержании хорошего состояния фасада.

Навесные вентилируемые фасады представляют собой конструкцию, которая крепится с внешней стороны дома и состоит из каркаса, облицовки и утеплителя. Такая конструкция полностью позволяет скрыть все крепления и преобразить внешний вид здания.

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