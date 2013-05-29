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Во Владивостоке открылся Международный бизнес-форум АТЭФ "Создавая будущее энергетики в АТР"

29 Мая 2013, 15:08 | Дальний Восток

Как сообщил на открытии форума директор департамента по окружающей среде и развитию Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Раэ Квон Чунг (Южная Корея), 27 и 28 мая высшие представители и чиновники 35 стран региона (АТР) обсуждали, каким образом достичь устойчивой энергетики в Азии и на Тихом океане.

"Мы организовали сегодняшнюю специальную сессию Делового консультативного совета ЭСКАТО (ДКСЭ) с тем, чтобы обсудить проблемы энергетики и максимизировать синергию всех стран этого региона, направленную на безопасность энергетического сектора", - сказал Раэ Квон Чунг.

Он напомнил, что Конференция ООН по устойчивому развитию "Рио+20", которая проходила в Рио-де-Жанейро в 2012 году, было единогласно поддержано, что с 2014-го по 2024 годы энергетика становится самым важным фактором для развития АТР.

"Без активного вмешательства и участия государственного и частного секторов, участия старших ответственных чиновников прогресса в этом направлении достичь невозможно. Сильное руководство правительств этих стран тоже очень важно для развития энергетического сектора в АТР", - отметил Раэ Квон Чунг.

По его словам, делегации уже поделились мнениями на перспективу развития, на все вызовы, которые стоят в столь своеобразном регионе, как АТР.

"Обсуждалось, как ответить на эти вызовы и достичь эффективности энергетических систем. Было определено, что необходимо улучшать энергетику региона через сотрудничество на рынках, через торговые соглашения и развитие технологий и инфраструктуры", - сказал Раэ Квон Чунг.

Он также отметил, что в рамках АТЭФ были определены декларации и проекты министров стран АТР по энергетике. "Документы будут направлены министрам, чтобы сегодня и завтра (29-30 мая) они рассмотрели и приняли их", - пояснил представитель ЭСКАТО.

По данным оргкомитета, участие в АТЭФ-2013 принимают более 250 делегатов из 62 стран, в том числе министры энергетики ряда государств. 27-30 мая они работают на Русском острове в новом кампусе Дальневосточного федерального университета. Мероприятия 27 и 28 мая были отнесены к сегменту старших должностных лиц саммита и проходили в закрытом режиме.

В программе бизнес-форума "Создавая будущее энергетики в АТР"- две тематические дискуссии: первая предполагает обсуждение будущего энергетики АТР, вторая - ускорение темпов инноваций и технологического прогресса в энергетике.

Также состоится "круглый стол" на министерском уровне, в рамках которого будут обсуждаться возможности для сотрудничества и партнерства с целью обеспечения устойчивого энергетического будущего в АТР.

30 мая участники министерского сегмента форума будут обсуждать роль регионального сотрудничества по вопросам энергетической безопасности.

АТЭФ-2013 проходит во Владивостоке под эгидой Экономической и Социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Созданная в 1947 году, она является самой большой из пяти региональных комиссий ООН. Основным направлением ее деятельности является решение экономических и социальных проблем региона.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Юрий Рогов
Теги: АТР  международное сотрудничество  АТЭФ-2013  экономика 



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