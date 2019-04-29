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Tele2 строит эффективную розницу на Дальнем Востоке

29 Апреля 2019, 12:50 | Дальний Восток
Оператор мобильной связи Tele2 увеличивает количество точек продаж на Дальнем Востоке
 
Для удобства клиентов салоны оператора расположены в шаговой доступности: рядом с остановками общественного транспорта, в торговых центрах и других комфортных местах. Новые центры обслуживания абонентов открыли свои двери для жителей Владивостока, Дальнереченска, поселков Кавалерово и Пограничный Приморского края, Магадана и Петропавловска-Камчатского.
 
На территории Дальнего Востока ведется масштабная работа по расширению сети дистрибуции. Общее число торговых точек уже достигло 169, 31 из них - это фирменные салоны связи. Новые центры обслуживания открылись в Магадане, на Камчатке, в Приморье. В крупнейшем торговом центре Владивостока «Калина Молл» раскрыл свои двери для клиентов еще один фирменный магазин-салон Tele2. Специально для посетителей торгового центра реализован уникальный функционал на базовых станциях Tele2. Это технологическое решение (Carrier Aggregation) позволило расшить покрытие и увеличить емкость сети. Теперь абонентам Tele2 стала доступна скорость до 150 Мбит/с.
 
На сегодняшний день жители Иркутской, Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского края, республики Бурятии, Еврейской автономной области, Приморья могут получить качественное обслуживание и полный спектр мобильных услуг во всех салонах связи. В фирменном магазине оператора, помимо абонентского обслуживания, можно приобрести авиа, железнодорожные, автобусные билеты, застраховать смартфон, подключить антивирусные программы, оформить кредит или осуществить платежи по уже действующему займу.
 
Помимо фирменных салонов связи в крупных городах Приморья, компания открывает небольшие точки продаж с базовым набором услуг в районах края. В населенных пунктах, где проживает не более 15 тысяч человек — это зачастую единственные центры мобильного оператора. В них можно провести операции по обслуживанию номера, заменить тарифный план или перейти в сеть оператора, сохранив свой прежний номер.
 
В марте такие центры обслуживания открылись в Пограничном по ул. Красноармейская, 4А и в Кавалерово по ул. Центральная, 7Б. Для жителей этих районов оператор обеспечил надежное качество связи, ввел в эксплуатацию новые базовые станции в поселках Кавалерово, Горнореченский, Рудный, Фабричный, Хрустальный, Высокогорск Кавалеровского района, в поселке Пограничный, селах Барано-Оренбургское, Жариково, Сергеевка Пограничного района.
 
Tele2 продвигает инновационные решения в рознице. Оператор установил SIM-терминалы в нескольких московских аэропортах и на станциях метрополитена. Они идентифицируют личность будущего абонента, заполняют договор, выдают уже готовую документацию и SIM-карту. Терминал экономически выгоден: не требует большой площади и работает автономно. Помимо русского и английского языков, SIM-терминалы Tele2 «говорят» на китайском языке. В конце марта в Москве компания открыла первый салон в формате «3.0». Инновационная для отрасли концепция опирается на digital-подход в трех плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях.
 
Подключиться к сети Tele2 можно не только в фирменных торговых точках, но и в салонах партнеров, среди которых «Почта России», крупные розничные сети. Кроме того, оператор развивает интернет-магазин tele2.ru — онлайн-супермаркет, в котором каждый клиент может самостоятельно сформировать набор услуг, выбрать красивый номер, оформить заказ на смартфоны или другие устройства.
 
В рамках развития сети салонов связи уже в апреле новые торговые точки Tele2 появятся в Уссурийске, Дальнегорске и торговом центре «Седанка-Сити» во Владивостоке.
 

 

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Теги: связь  розница  продажи  tele2 



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